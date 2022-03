Cantando bajo la lluvia

Puede ser que no jugar entre semana sea un alivio. Es complicado dejar de lado los partidos europeos, sobre todo los viajes, que son lo que aglutinan y cohesionan el sentimiento txuri-urdin, pero no hay duda de que las piernas para el fin de semana están mucho más frescas. Es la gran inquietud que queda, si se puede mantener el nivel físico no en 38 sino en 50 partidos al año. El partido del Pizjuán es un claro ejemplo de que el descanso y las semanas limpias vienen bien para el fin de semana. Lo fue también el domingo anterior contra el equipo babazorro, más allá del exiguo 1-0 pero la puesta en escena y las sensaciones del equipo fueron de estar más frescos que otros días. Además, en Nervión la Real se topó precisamente con un equipo que jugó el jueves una prórroga durísima y que apenas había tenido tiempo de preparar el choque. Sin duda benefició a los de Imanol, aunque el Sevilla tiene un plantillón se mire por donde se mire. De todas formas ni un reproche a la Real, que se debía de haber traído los tres puntos de la ribera del Guadalquivir. Como suele suceder en otras ocasiones, fue por cuestión de centímetros.

El empate es bueno, no cabe duda. Siguen intactas las opciones europeas, se pone un punto más de distancia con el Villarreal, que perdió en Cádiz, y el Betis sigue a tiro. Los de Pellegrini quedan a dos puntos de los realistas aún con un Real-Betis pendiente en Anoeta. Sin embargo, la sensación es que el cuadro de Imanol debía de haberse llevado los tres puntos del Pizjuán.

Por tierra, mar y aire

Resulta incómodo acordarse de la falta de pegada, de la mala suerte de cara a la portería en un choque como el de ayer donde la Real generó ocasiones por tierra, mar y aire. Pero es así. Está siendo así. A la Real le cuesta horrores hacer un gol y ayer lo mereció en seis ocasiones. Dos cabezazos al palo –Portu y Silva– una ocasión de Sorloth que con Dmitrovic batido da en el pie del murciano, dos paradones del serbio a tiros de Januzaj y Silva, otra mano que saca en un balón complicadísimo en un centro al área... Algo inaudito, además siendo el suplente de Bono que no pudo jugar al resentirse de una lesión en el calentamiento.

LO MEJOR Se nota que las piernas están más oxigenadas y la Real realizó un despliegue físico notable

Estoy de acuerdo que lo realmente difícil es crear oportunidades y tener un juego fluido que acabe en oportunidades de gol. Pocos equipos que generan poco y marcan suelen estar arriba. Sin embargo, los no goles de la Real le están pasando factura. Demasiada, porque a poco que hubiera tenido guarismos parecidos a los de la temporada pasada, estaríamos hablando de que la Real estaría tocando a la puerta de las posiciones de Champions League, no hay duda.

Por contra, este equipo es granítico y ayer, ante todo un Sevilla, Álex Remiro ni se ensució los guantes. Ningún tiro entre los tres palos de los sevillistas. No quiere decir que fuera un encuentro plácido para los blanquiazules, de ningún modo, pero el navarro no tuvo que realizar ninguna parada de mérito.

Jugadores recuperados

Lo cierto es que la Real dio un recital de fútbol bajo el aguacero. Como la famosa 'Cantando bajo la lluvia' protagonizada por Gene Kelly. Los de Imanol interpretaron un claqué maravilloso al que le faltó un cosa clara: el gol. Con todo, no hay mejores sensaciones para afrontar los nueve encuentros que quedan que el partido de ayer, con jugadores mejorados como Rico o Zubimendi, que volvía a la titularidad, y con la clase de Rafinha, Silva –cuando salió– y Adnan Januzaj.

Llega ahora el último parón del curso por partidos internacionales y el 4 de abril comienza el último puerto puntuable para los realistas. Es de fuera de categoría y las piernas deben estar frescas. Hay enemigos de cuidado, pero esta Real es capaz de todo, como se vio ayer. Solo falta estar más atinados. Créanme.