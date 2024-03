Ampliar Los jugadores de Japón y Corea del Norte se saludan, en el encuentro que las dos selecciones disputaron en Tokyo el pasado 21 de marzo. EFE

La historia de la cancelación del encuentro de la Japón de Take Kubo ante Corea del Norte, países que no mantienen relaciones diplomáticas La Federación norcoreana pidió disputar el choque en una sede neutral mientras que el Gobierno del país del sol naciente recomendó a sus ciudadanos no viajar a Pionyang