El rival de la Real Sociedad Canales, el líder de la 'sucursal' de la Real en Sevilla Convertido en santo y seña del Betis, el exrealista es indiscutible a diferencia de Claudio Bravo y Willian José. No jugará hoy Juanmi, lesionado

Será un duelo entre dos entrenadores que practican un buen fútbol. Un duelo de muchos jugadores que están en posiciones altas en las clasificaciones de estadísticas de LaLiga Santander. Borja Iglesias es el segundo máximo goleador de la temporada con siete goles anotados hasta el momento, Merino es el segundo jugador con más asistencias con cuatro... Y ambos equipos cuentan con algunos de los mejores pasadores: William Carvalho (571), Zubimendi (556), Merino (553) y Guido Rodríguez (547) ocupan la zona alta de la tabla de mejores pasadores.

Además el Real-Betis será un partido de reencuentros. Muchos de los jugadores que saltarán al terreno de juego han vestido las dos camisetas en algún momento de su carrera. Jugadores como Canales (177 partidos con el Betis y 161 en La Real), Bravo (49 en el Betis y 237 en La Real), Juanmi (79 en el Betis y 114 en La Real) y Willian José (55 en el Betis y 170 en la Real). Ellos lo hacen hoy como ya hicieron antes otros jugadores históricos como José Ramón Esnaola o Roberto López Ufarte. No jugará hoy Juanmi, lesionado para largo por rotura de los ligamentos del tobillo izquierdo, y está por ver si Pellegrini alinea o no a Claudio Bravo y Willian José a los que no termina de dar categoría de indiscutibles.

Sí jugará Canales, que vuelve después de cumplir un partido de sanción ante el Atlético. Regresa a Anoeta convertido en el líder del Betis, posiblemente, con el brazalete de capitán, que ya ha lucido en seis ocasiones esta temporada. Es clave para Pellegrini esta temporada y lo ha sido en las pasadas en las que el Betis ha sido campeón de la Copa 2021/22. Junto a Fekir, Canales decide a qué juega el Betis.

El zurdo cántabro es importante en el Betis pero no lo fue tanto en la Real, donde jugó entre 2014 y 2018. El centrocampista ha superado recientemente el número de partidos jugados que jugó con la Real. Ya son más los que ha disputado con la camiseta del Betis y sus números han sido mejores. Ha marcado 36 goles y ha repartido 27 asistencias frente a los 13 goles y 22 asistencias con la Real. En su última temporada en la Real ya coincidió con Imanol y con jugadores como Illarramendi, Oyarzabal, Zubeldia o Aritz.

Canales es un ingrediente más de un partido que promete. Un gran partido para pelear por la cuarta posición y para que los aficionados vean un duelo entre equipos que pueden presumir de buen fútbol. Pero que gane la Real.