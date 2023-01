«Tenemos que ir al Camp Nou a ganar siendo nosotros mismos y con confianza»

Llegar y besar el santo. Ander Barrenetxea (San Sebastián, 2001) ya venía encadenando buenas sensaciones en los entrenamientos, pero la titularidad no le llegó ni antes ni más tarde, sino cuando tenía que darse. Imanol le puso en el once titular en Vallecas más de un año después de lesionarse en Mendizorrotza. Y marcó gol. «Llevaba tanto tiempo soñando con este momento...», confiesa aliviado. Ahora piensa ya en lo próximo que se avecina: el Barcelona en Copa el miércoles a las 21.00 horas. El que gane, pasará a semifinales.

– ¿Cuál fue la fotografía final del vestuario en Vallecas?

– Salimos muy contentos por una nueva victoria, no era para menos. Sabíamos lo difícil que es siempre Vallecas y también la complejidad del rival al que nos enfrentábamos, un Rayo siempre agresivo y con buenos jugadores. Nos fuimos muy felices y pensando en lo que viene.

– Feliz usted especialmente.

– Pues sí, muy contento. Si me lo dicen no me lo creo: vuelta al once y gol. Llevaba un año duro de recaídas y luchando mucho en el gimnasio para volver a sentir esto, que al final es lo que nos mueve a los futbolistas, tener minutos y ayudar al equipo marcando goles si es posible. Ves que llega el premio después de un duro esfuerzo y eso genera una ilusión increíble por seguir mejorando, creciendo y seguir en esta línea.

– ¿Cuándo se entera que regresa a la titularidad?

– En la charla previa al partido. La verdad que no me esperaba que llegara ese momento, pero cuando Imanol hizo público el once y vi que yo figuraba en él, me quedé un poco de piedra. Muy alegre por esa oportunidad. Aún así, siempre que el míster me requiera voy a estar ahí disponible y con ganas de aprovecharlo al máximo.

– ¿Hasta qué punto le libera el gol que marca?

– Mi celebración lo dice todo. El volver a vivir esa experiencia de marcar un gol después de tanto tiempo siempre te libera y te relaja.

– ¿Se lo dedicó a alguien en especial?

– En ese momento pensé en demasiadas cosas y a la vez en ninguna. Sí que tengo que agradecer a todas esas personas que han estado apoyándome en el camino en esos momentos difíciles y agradeces mucho el trabajo que ellos han hecho por mi también. Médicos, fisios, jugadores... Todos han estado cerca y se ha notado para que se haga más ameno este año complicado.

– ¿Cómo ha llevado todo este arduo proceso?

– Pues no ha sido ni mucho menos fácil, porque cuando parecía recuperado hacía unos esfuerzos grandes, me resentía bastante del isquio y volvía a estar apartado del equipo. Eso te pasa factura. Entrar, salir y estar a medias no es lo que más me gusta, pero ahora me encuentro físicamente increíble y mi cuerpo está respondiendo bien. Eso es lo más importante para mí ahora mismo. Quiero darle continuidad a esto para que no me vuelva a pasar.

– Oyarzabal y Carlos Fernández también pasaron por lo mismo.

– Sí, hemos tenido mala suerte con las lesiones este último año. Ahora mismo me acuerdo de estar con ellos y me hacían disfrutar día a día en el gimnasio.

– Volviendo al partido, ¿estaba preparada la jugada del saque de esquina o intuyó que iba a caer en el segundo palo?

– Sí (risas). Mi deber era ir al segundo palo con todo y afortunadamente cayó la pelota ahí y fue para dentro esta vez, así que salió todo bien.

– El triple cambio de Imanol en la mitad del segundo tiempo quitando a Sorloth, Brais y Silva habla mucho de la competencia y confianza que hay dentro del equipo.

– Sí, al final eso es la Real Sociedad. Cualquiera que sube del filial es uno más en nuestro equipo, sabes que va a responder bien y lo demuestran en el campo. Estoy muy contento por Marín, Olasa, Ander... por todos, en general.

– A usted le mantuvo en el campo, sin embargo, hasta el minuto 69. ¿Cómo acabó?

– Era el partido en el que más tiempo había estado sobre el terreno de juego esta temporada y se notó, porque acabé fatigado, algo tieso. Llegó un punto en el que me iba prácticamente arrastrando. Ahora toca darle la vuelta para estar de nuevo al cien por cien el miércoles contra el Barcelona.

– La afición le agradeció su esfuerzo.

– Sí, estoy muy orgulloso por los 500 realistas que vinieron a animarnos a Vallecas, entre ellos un par de amigos que estudian en Madrid. Allá donde vayamos, la afición está a nuestro lado y es de agradecer mucho, nos da ese plus que necesitamos y nos ayudan a conseguir las victorias.

– 38 puntos a falta de un partido son números increíbles. ¿En el vestuario se piensa en una posible consecución de Liga?

– Nosotros tenemos que ir partido a partido, el equipo está como una moto, estamos haciendo un trabajo muy bueno y tenemos que seguir en esta línea para no decaer. Con tanto jugador bueno, hay que aprovecharlo, dar el máximo y sacar partido de ello. Ahora mismo estamos para competir contra todos, nos viene un momento complicado pero ilusionante y estamos con ganas de afrontar los dos próximos partidos.

– Más datos sobre la mesa. Novena victoria consecutiva, récord en el club. ¿Qué significa?

– Poco que decir al respecto, queremos seguir encadenando triunfos. El equipo está muy bien y preparado para competir en todas las competiciones en las que estamos, no vamos a especular en nada. Se trabaja al máximo en cada entrenamiento como en la competición. Ojalá sigamos hablando de muchas victorias.

– Quinto tanto consecutivo de Sorloth en Liga y duodécimo en esta campaña. ¿Cómo le ve?

– Está en un momento de forma extraordinario. Al final ya sabíamos de lo que era capaz, entrenando es un animal, todo lo que tiene prácticamente lo enchufa y no me sorprende para nada. Muy contento por él y por todos, queremos seguir en esta línea.

– Camp Nou y Bernabéu en una misma semana. ¿Poco más que decir, no?

– Es una semana muy ilusionante que vamos a apretar al máximo y a morder para dar lo mejor posible. Primero nos centramos en la Copa. El sorteo ha tocado así y tenemos que ir al Camp Nou a ganar, como en cada partido, siendo nosotros mismos y con toda la confianza del mundo.

– ¿Cómo se le puede hacer daño a este Barça?

– (Suspira) Bueno, cada partido es un mundo y tenemos que salir como si pudiéramos ganar a cualquiera siempre, eso no tenemos que pensarlo. Es verdad que tienen un grandísimo equipo, pero nosotros también tenemos nuestras armas.