La votación para reeditar una camiseta histórica de la Real ya ha comenzado

El acuerdo firmado en julio entre la Real y socios.com ha tomado forma y los Token de la Real ya son una realidad desde este lunes. El Fan Token oficial $RSO ya permite a quien lo ostente participar en la elección de la camiseta histórica que la Real Sociedad reeditará para su puesta en venta en las tiendas oficiales. La elástica azul que la Real lució en Hamburgo en la temporada 82-83; la negra con la que aquel Antoine Griezmann metió el golazo que dio la vuelta al mundo en la previa de la Champions League ante el Olyimpique de Lyon; la camiseta del subcampeonato de Liga en la 2002-2003; la del centenario o la que Luis Miguel Arconada vistió en la temporada 1986-1987. La votación ya ha comenzado.

Pero, ¿qué es el Token de la Real, para qué sirve y cómo se puede adquirir? El Fan Token $RSO esta ya disponible en la app de socios.com, que desde hace ya varios años trabaja con otros clubes de la Liga como el Barcelona, Sevilla, Atlético de Madrid o Valencia; y otros internacionales como Manchester City, Arsenal, Milan, Inter, Juventus o Flamengo.

Los Fan Tokens son activos digitales creados en una blockchain, es decir, se deberá adquirir la moneda oficial de la propia plataforma de socios.com, el $CHZ, y a partir de ahí se cambian por tokens. Un sistema, evidentemente, restringido a mayores de 18 años. ¿Es una criptomoneda? No. No son elementos de inversión. Pueden comprarse a través de la app de socios.com y su función es otrogar a su poseedor acceso a un producto o servicio, no especular.

30.000 tokens a dos euros

Cada token se vende a dos euros y en esta primera emisión se han puesto límites para que casi todo el mundo pueda adquirir algunos (el club aclara que los socios o los que tengan su carné Realzale también tendrán su token).

Durante las primeras 24 horas desde las 15.00 de este lunes cada persona podrá adquirir 5 $RSO. Si después siguen quedando, en las siguientes 24 horas se elevará ese tope a 25. Y si todavía restan, a partir del día 19 a las 15.00 horas se podrán comprar las restantes.

El primer lanzamiento de tokens será de 30.000 unidades, aunque no se descarta que según el interés en el futuro se emitan más. De hecho, clubes como Barcelona o Flamengo disponen de millones de Fan Token.