El día de la camiseta

Llega el día. Hace solo un par de años parecía una quimera, un sueño irrealizable. Pero no. Anoeta abre mañana sus puertas convertido en un campo de fútbol. Dicho así puede parecer poco. Qué va. Los que tuvimos la suerte de ir a Atocha lo sabemos bien. Los jóvenes que no conocieron el campo de Duque de Mandas no tanto. Seguro que más de uno alucinará. El cambio se atisbó el año pasado, pero no será hasta mañana cuando se aprecie en toda su dimensión lo que supone estar cerca. El equipo cerca de su afición. Y la afición cerca de su equipo. Lo notarán. Lo notaremos. Y lo padecerán los rivales. Y Ojo. Más de 35.000 realzales apoyando a los suyos es mucho apoyo. Todo se tiene que notar para bien. En el campo. Y en las gradas.

Lo deben comprobar, además, Simeone y sus jugadores desde antes del partido. El técnico argentino es muy dado a espolear con gestos ostensibles a la afición colchonera en su campo. Sabe lo que eso supone para su equipo. Mañana debe probar la medicina contraria. La Real ha hecho los deberes y en tiempo récord. ¿Se acuerdan del ¡'Aperri' quita las pistas!? Pues 'Aperri' ha quitado las pistas y estamos ante un nuevo escenario que merece el mejor estreno.

Ahora, mañana mismo, llega también el momento del equipo, que seguro que no va a fallar por mucho que tenga al líder como rival. Es el día. Después de tres partidos fuera, seguro que los realistas están deseando saltar a Anoeta. Y seguro también que un escalofrío alentador les recorrerá el cuerpo cuando escuchen el grito unánime de sus gradas, de sus nuevas gradas.

Y es el día de la afición, claro, que también ha hecho su trabajo. Somos más y mejores que nunca. Mañana, cerca de 35.000 dentro del campo y muchos más, fuera. El Atlético debe sufrirlo. Y nosotros, disfrutarlo. Sin medias tintas. Pónganse su camiseta txuri urdin. Todos tenemos alguna en casa. De ahora o de antes. Da igual. Todos. Cada uno de los más de 35.000. Y desfilen hacia el campo con ilusión.

Mañana, más que nunca, Anoeta debe ser un mar blanquiazul. De camisetas y bufandas. Pero mar blanquiazul en este esperado estreno que tantas veces habíamos soñado. Mañana es el día. Yo no me lo perdería. Porque es el día. De la afición. Del equipo. De la camiseta.

Goazen!