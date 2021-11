«Los cambios han sido por problemas físicos», afirma Imanol

Imanol habría firmado la victoria de Graz en Mónaco para festejarlo con su afición, pero no pudo ser. Se presentó ante los medios como acostumbra, sin cambiar de rostro, con una sonrisa pero dolido por dentro. De su comparecencia destacó principalmente que los cambios de Isak, Silva y Merino fueron «por problemas físicos. Tanto Silva en el isquio, como Merino en el sóleo, que ya venía arrastrando desde el inicio del calentamiento, e Isak en el tobillo, han sido cambiados por esa razón y no por cambios tácticos». Sí lo fue el de Zaldua, «buscábamos más profundidad con Gorosabel y además tenía una tarjeta». Pese a la dolorosa derrota, «agradecido a la afición que no ha parado de animar y por el esfuerzo del equipo. Viendo lo que se ha visto sobre el campo creo que el empate hubiera sido lo más justo», consideró.

El oriotarra era consciente de que en físico eran inferiores al rival y no pudieron evitar esa fortaleza. «Sabíamos del potencial físico del Mónaco y lo hemos acusado a balón parado, como ya lo demostró en la ida».

El partido tuvo diferentes fases y aunque el segundo tanto de ellos llegó tras el empate, también vio cosas positivas. «En juego ha estado muy igualado. Entre áreas hemos hecho más nosotros, sobre todo a partir de los primeros veinticinco minutos. Esto va de gol y acierto y ellos han acertado más que nosotros».

Sin apenas tiempo para lamentaciones, mira al Espanyol, donde pondrá «el mejor once posible». Y el 9 de diciembre ante el PSV «va a ser una auténtica final, pero estoy convencido de que si jugamos con la misma personalidad que hoy tendremos muchas opciones y podemos ser capaces de ganar y pasar de ronda».

«