Bryan Gil podría debutar con el Valencia contra la Real Sociedad

Finalmente Bryan Gil no ha recalado en la Real y el caprichoso destino puede hacer que el primer partido del extremo de Barbate en su vuelta a LaLiga sea, precisamente, contra el equipo de Imanol. Está prácticamente cerrada la cesión de Gil al Valencia y el primer encuentro liguero donde el andaluz podrá actuar será el Valencia-Real Sociedad del próximo domingo 6 de febrero a las dos de la tarde. José Bordalás tendrá en su mano la decisión final.

La escuadra txuri-urdin siguió atenta a los pasos que se dieron en el mercado y la posibilidad de adquirir al internacional por la lesión de Ander Barrenetxea. Sin embargo, el Valencia es quien más ha pujado por el jugador, que ya ha llegado a la capital del Turia para pasar el preceptivo reconocimiento médico, y se hace hasta final de temporada con los servicios de Gil. No habrá opción ni de compra como tampoco de extender la cesión, aunque el Tottenham y el conjunto ché se podrán sentar a hablar una vez acabada la campaña.

Gil fue fichado por el cuadro londinense el pasado verano a cambio de los 25 millones que recibió el Sevilla más la incorporación de Erik Lamela, actualmente lesionado. Bryan Gil mira por él y su futuro y si en White Hart Lane tenía complicado jugar (ninguna titularidad en Premier y sólo 89 minutos disputados) tampoco lo iba a tener sencillo en la Real. Los jugadores que ocupan los puestos en los que se desempeña Gil son de altura.

Después de que la Real tocara la puerta, que no haya llegado a Zubiea Guiil, no altera la hoja de ruta de los responsables realistas. Oyarzabal, Januzaj y Portu parten como los jugadores que pueden actuar en banda más la ayuda de Djouahra cuando haga falta que el canterano juegue con el primer equipo. El 'lo que pudo ser y no fue' puede tener un nuevo episodio en Mestalla con Bryan Gil, quien demostró en la temporada pasada que sabe hacerle daño a la Real. El de Barbate militando en las filas del Eibar fue el mejor del equipo armero en el choque disputado en Anoeta que acabó en empate a un gol.