Se ha hecho esperar, pero ya es oficial. La Real Sociedad ha hecho oficial la contratación de Brais Méndez. Era cuestión de horas que el club txuri-urdin anunciase el fichaje del joven centrocampista de 25 años después de que esta mañana fuera visto esta mañana en Donostia junto a Roberto Olabe. El jugador firma con la entidad blanquiazul hasta 2028 y se convierte así en el contrato más largo de la primera plantilla.

El nuevo futbolista de la Real ha asegurado sentirse «muy contento» por unirse a la familia blanquiazul. De esta manera, Brais Méndez se convierte en la segunda segunda cara nueva de cara a la nueva campaña después de 'Momo Cho'. Imanol Alguacil ha visto en él la pieza óptima para encajar en un sistema que quiere seguir desarrollando y que tan buenos resultados ha dado en los últimos años.

En una entrevista publicada en las redes sociales del club ha reconocido «tener ganas de empezar» y de hacer un buen papel con el objetivo de «devolver la confianza depositada en él». «Vengo a un club que está haciendo las cosas muy bien y que cada año va a más», asegura el gallego. Pero pese a la alta exigencia no se achanta y espera encajar rápidamente en la dinámica de Imanol. «Creo que el club me viene como anillo al dedo. Lo que me pide el míster es lo mismo que me gusta como futbolista y estoy muy contento de firmar con la Real».

El nuevo fichaje txuri-urdin lucirá el dorsal '23' a sus espaldas, tal y como venía haciendo en las últimas campañas con el conjunto celeste. De esta manera, defenderá el número que ha quedado vacante tras la salida de Alexander Sorloth.