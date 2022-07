Real Sociedad Zubieta ya espera a otro zurdo talentoso Brais Méndez, que no inició ayer la pretemporada con el Celta, podría entrenarse con la Real desde el jueves

La Real Sociedad ultima el anuncio del segundo fichaje del verano, el jugador del Celta, Brais Méndez, que recalará en la entidad guipuzcoana a cambio de una cantidad cercana a los 14 millones de euros. El futbolista de Mos, de la provincia de Pontevedra, no se entrenó ayer con sus compañeros en el inicio de la pretemporada del conjunto vigués y todo hace indicar que el acuerdo entre ambas partes se producirá de manera inminente. Brais Méndez tiene muchas papeletas incluso de arrancar los entrenamientos este jueves en el Reale Arena. El sábado pasó el reconocimiento médico con el cuadro celeste con la intención de retomar el trabajo en los campos de entrenamiento de Afouteza, cosa que finalmente no ha sucedido.

El perfil de Brais Méndez Altura 1,87m Peso 76k Dorsal habitual Edad 23 25años Procedencia Posición Mos (Pontevedra) Centrocampista 5 Años de contrato son los que ha firmado con la Real Sociedad 14 millones de euros son los que ha pagado la Real por su traspaso al Celta Trayectoria Celta B (2014-2018) Celta (2018-2022) En La Liga Goles 22 Partidos jugados 166 Internacional Absoluto Goles Partidos 1 4

Brais Méndez viene a apuntalar la zona ancha del conjunto guipuzcoano, que acumula ya una constelación de brillantes jugadores. Una vez se consume su fichaje por la Real, miembros de la plantilla como Zubimendi, Silva, Merino, Illarramendi, Turrientes, Guevara y contarán con una mayor competencia. La marcha de Rafinha tras cumplir su periodo de cesión había generado un hueco en el centro del campo txuri-urdin, que podría llenarse con la llegada de Brais Méndez. El gallego se ha acostumbrado a actuar como interior derecho en Vigo a las órdenes de Coudet esta última campaña, pero también ha frecuentado la banda diestra, lo que demuestra que puede recibir el balón pegado a la línea de banda o en zonas intermedias. Eso sí, siempre por la derecha.

El de Mos viene a ampliar el ya extenso catálogo de zurdos que existe en la Real. Rico, Aihen, Pacheco, Merino, Guridi, Silva, Oyarzabal, Carlos Fernández, Mohamed-Ali Cho, Merquelanz, Sagnan o Ander Martín completan la nómina de jugadores cuya pierna dominante es la izquierda. Brais Méndez se adapta a la perfección a ese prototipo de jugador de la Real zurdo y talentoso que gusta de practicar el fútbol asociativo que propugna el conjunto txuri-urdin.

Sus características Zurdo Es su pie dominante, como es el de Merino o Silva.Posee un buen disparo con su pierna izquierda Zonas de influencia Por el centro Podría ser su nueva demarcación en el dibujo que presente Imanol. Una posición parecedia a la que ha ocupado Rafinha Banda derecha Ha sido su hábitat en la última temporada. Brais ha jugado a pierna cambiada en su intento de asociación con los delanteros Talento asociativo 61 Ataque Creatividad Técnica 65 47 Defensa Táctica 47 38 Media en su posición en La Liga Datos de SofaScore Posición ideal En el Celta partía desde la derecha, aunque si Imanol opta por cuatro centrocampistas podría estar en segunda o tercera altura

Brais Méndez encaja como un guante en el estilo de juego que abandera la Real de Imanol. Ya en el Celta se le ha podido ver practicar ese mismo tipo de fútbol combinativo con compañeros de contrastada calidad como Denis Suárez, Iago Aspas, Nolito, Fran Beltrán e incluso el exrealista Rafinha en años previos. En principio no tendría que encontrar muchas dificultades para adaptarse a las necesidades que se le presenten como jugador blanquiazul. Las salidas de Portu y Januzaj le conceden cierta ventaja ya que suele moverse por la misma área de influencia, aunque el gallego no es un es futbolista que se desempeñe como extremo natural. No se trata de un futbolista que busque la línea de fondo, sino que se perfila hacia dentro para buscar el pase o el remate a portería.

En el sistema 1-4-4-2 que ha venido empleando Imanol en los últimos partidos de la temporada con el dibujo en rombo en el centro del campo encaja muy bien como interior derecho en la segunda altura de la medular. El Celta de Coudet no ha sido muy dado a jugar con extremos y el técnico argentino ha tratado de potenciar el juego por dentro. Iago Aspas y Santi Mina han sido las dos referencias arriba durante este último curso. Brais Méndez, por tanto, podría encontrar en la Real un sistema muy parecido al que ya ha conocido en Vigo. Imanol tendrá la última palabra en cuanto a la formación y el encaje de un jugador por cuyas venas corre el fútbol asociativo.

Indispensable para Coudet

Brais Méndez ha recuperado este último curso el brillo de su debut en Primera de la mano de Juan Carlos Unzué, el entrenador que le permitió dar el salto al primer equipo en 2018. A sus 25 años, el mosense ha completado una de sus mejores campañas a nivel de participación y ha sido uno de los hombres más empleados por Coudet a lo largo del campeonato. Nunca antes había jugado tantos partidos de Liga (37) ni había acumulado tantos minutos (3.035) como hasta esta última temporada. Esto revela también que no es un jugador al que le hayan frenado demasiado las lesiones y ha podido disfrutar de continuidad tanto en las convocatorias como en las alineaciones.

Cinco goles y seis asistencias entre Liga y Copa este último curso son la carta de presentación del gallego. Si se analizan con más detalles sus estadísticas también se puede apreciar que nunca había dado tantos pases (39,5 por encuentro) ni había sido tan preciso (80,3%) en sus envíos como en la última campaña. También ha experimentado una mejoría en el número de regates con éxito (1,9 por jornada).

Con 228 partidos a su espalda, Méndez llegará a la Real tras desempeñar un rol destacado en el Celta. En relación edad y calidad era uno de los jugadores más interesantes del cuadro vigués, sino el que más. El gallego ha sido internacional en las categorías inferiores y también con la absoluta. Incluso ha marcado un gol. Luis Enrique le llamó el pasado verano antes de la Eurocopa para formar parte de la burbuja paralela tras el positivo por Covid de Busquets.