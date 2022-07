Real Sociedad Brais Méndez: «Soy fanático de la NBA y llevo el dorsal 23 por Lebron James» «El mayor sacrificio que he hecho para llegar a ser futbolista fue irme con 13 años a Villarreal», confiesa el nuevo realista

Brais Méndez vive con su pareja en Donostia y también tiene pensado traer a sus mascotas a la capital guipuzcoana. El gallego es un apasionado de los deportes. «Veo cualquiera que echen en televisión. Me vale todo», mientras que en su tiempo libre ha solido practicar «bastante el pádel y últimamente me he aficionado al golf».

– ¿Ya ha e