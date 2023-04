Borja Escalona pide perdón a la Real Sociedad «como se hizo con los etarras»

J. F. San Sebastián Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

Saltó a la popularidad de las redes sociales gracias a sus polémicos vídeos, rematados por incursiones ilegales en estadios de fútbol, incluyendo Anoeta. Borja Escalona vive de provocar y lo ha vuelto a hacer con un vídeo publicado este sábado en el que pide -a su manera- a la Real Sociedad que retire su denuncia por entrar sin permiso en el Reale Arena.

«Me gustaría pedirle a este maravilloso club, desde su preciosa catedral, que en ningún momento quise mancillar, que hagan una pequeña amnistía y me retiren la denuncia», dice en el comienzo de su vídeo difundido a través de la plataforma TikTok. Sus palabras hacen referencia a la denuncia por allanamiento que tiene abierta la Real Sociedad desde que el entonces conocido como 'youtuber' se colara sin permiso en el estadio de Anoeta.

Pero Escalona no se podía quedar ahí. Entre sonrisas continúa su discurso mientras se ve de fondo los artículos que el club txuri-urdin tiene en su tienda de Anoeta: «Si se pudo perdonar a los etarras por qué no se puede hacer con Borja Escalona... no, igual no es eso lo que quería decir... o sí... Bueno, que me retiréis la denuncia».

Todavía tiene tiempo de apostillar mientras continúa en tono divertido que «yo ya he pagado, 80 pavos de vuestra camiseta». En efecto, durante todo el vídeo se le ve vestido con la zamarra txuri-urdin, aunque no consta que finalmente la pagara. «Viva la Real Sociedad», termina.

El polémico «creador de contenidos» entró de forma irregular sin permiso y para grabar un vídeo desde el interior del Reale Arena en agosto del año pasado. «Me voy a hacer pasar por un influencer», decía en aquel vídeo de un canal que ya le cerró Youtube. A Escalona se le veía acceder al estadio de la «maravillosa San Sebastián» por una puerta que en ese momento estaba abierta. «Veo que aquí tienen unas obras que dan directamente al estadio», comentaba tras pasar una valla que acotaba el perímetro. «Aquí no he encontrado una grieta, sino un grietón», relataba antes de entrar al Reale Arena.

En un momento de la grabación, después de sentarse en los banquillos y acceder al túnel de vestuarios, el hombre se viene arriba y entona un «Gora Euskadi askatuta» y se ríe cuando se da cuenta de que el personal de seguridad le reclama.

Los polémicos vídeos de Borja Escalona

Aunque las plataformas le van cerrando canales, Borja Escalona se las apaña para seguir apareciendo por los rincones que dejan las redes sociales. Su salto a la popularidad fue gracias a «bromas» que realizaba a transeúntes en la calle, que después publicaba en YouTube, donde llegó a tener miles de suscriptores. En uno de aquellos vídeos se le ocurrió simular cortar el pelo a la gente con una maquinilla de afeitar. Una persona le tiró la maquinilla al suelo y a Escalona se le ocurrió la gran idea de lanzársela de vuelta, con tan mala puntería que llegó a parar a la cara de una mujer que pasaba por allí, en plena Puerta del Sol de Madrid.

Este tipo de acciones le han llevado ante la Justicia en más de una ocasión. También se grabó un vídeo como si estuviera entrando en prisión para «pagar por las consecuencias de los actos». Más tarde, él mismo reconoció que fue una «maniobra de marketing». Con todas estas 'perlas', este hombre ha conseguido cosechar también una buena cantidad de detractores en las redes sociales, como no podía ser de otra manera.

Sin embargo su mayor hazaña llegaría poco antes de entrar en el Reale Arena cuando le grabaron a él mientras trataba de no pagar una empanadilla en un local de Vigo. En el mismo se le veía y escuchaba decir que le iba a pegar «dos bofetones y a romper la cara» al trabajador del establecimiento. Por estos hechos fue condenado a pagar 480 euros como autor de un delito leve de amenazas.

Por esta senda ha continuado ya que hace solo dos semanas intentó irse sin pagar de una librería LGTB de Madrid cuando no logró convencer a los dependientes de llevarse un libro gratis «a cambio de hacer una 'review'» en sus redes sociales. En aquel vídeo puede verse cómo una trabajadora se niega a regalarle el producto y cómo un cliente le increpa. Borja Escalona le dice amenazante «si se te calienta el hocico igual te lo rompo por listo».

