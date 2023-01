Benditos errores... los del rival

Lamentaban los jugadores del Athletic al finalizar el derbi en el Reale Arena su «mala suerte» al perder el partido por dos errores propios traducidos en dos goles y un penalti supuestamente mal señalado. Su entrenador Ernesto Valverde también maldecía en la rueda de prensa posterior, pero, a diferencia de sus jugadores, lejos de poner excusas afinaba algo más: «El fútbol es un juego de errores y hay que procurar que los comenta el contrario. La Real lo ha hecho bien, ha provocado esos errores nuestros». Se refería al balón controlado por Sorloth entre una nube de jugadores del Athletic dentro del área y el robo de Silva sobre Vesga que Kubo acabó a la perfección. Dos errores provocados por la Real; dos goles.

Otro ex del Athletic, Andoni Iraola, hoy estará masticando cerillas más o menos por la misma razón. La Real, otra vez con Silva como protagonista en el papel de 'me visto de obrero con mi palmarés de superstar', llevó al Rayo a cometer un error que le costó un gol, el que inauguró el marcador en Vallecas. Y ya se sabe que cuando la Real se pone por delante no hay forma de hincarle el diente. De ahí la importancia de ese error del Rayo provocado por la Real.

El foco, las imágenes de televisión, pondrán en el foco en la genial asistencia de Silva y la sobresaliente definición de Sorloth. El gol de la Real se reducirá a esos tres segundos, pero para que llegar a esa obra de arte, a la expresión del fútbol directo que puede ejecutar este equipo de Imanol, los otros ocho jugadores de campo de la Real tuvieron mucho que ver porque cada uno interpretó el papel necesario para que en la zona en la que estaba el balón hubiera más camisetas de la Real que del Rayo. La Real no tenía el balón y no le hacía falta tenerlo.

Fran García obró mal al entregar el esférico al sitio equivocado. Entendió que la salida estaba dentro y no en la banda, en el hombre que supuestamente estaba liberado. No contaba con que Silva estaba a esa distancia vigilante en la que el atacante se cree libre de marca pero en realidad no lo está.

La estrella de la Real, el tipo de 37 años, apareció en escena para robar la cartera de forma magistral a Unai López igual que una semana antes se la quitó a Vesga. Los dos reclamaron falta al quedar en evidencia. Ninguno tenía razón. Para cuando reaccionaron, Silva había regalado medio gol a Kubo en Anoeta y otro medio a Sorloth en Vallecas. Vesga reclamó falta del jugador de la Real y ayer los del Rayo denunciaron un supuesto plantillazo. Silva buscó el error del rival y lo encontró. Ese gol dio lugar a los mejores minutos de una Real que se hizo dueña del partido, con su rombo a pleno rendimiento.

La pizarra, en marcha

La 'máquina de provocar errores en el rival' llegó después desde la pizarra, el laboratorio de Zubieta. No estaba ayer en Vallecas el ayudante Mikel Labaka por el fallecimiento de su aita pero su mano quedó patente en el segundo gol. El error del Rayo fue dejar que un jugador de la Real entrara libre de marca en el segundo palo. El acierto de la Real fue conseguir que uno de sus jugadores entrara libre de marca en el segundo palo. La pizarra, la estrategia a balón parado, en su máxima expresión.

Bloqueo de Le Normand a Isis para conseguir que Aritz alcance el balón, arrastre la escena al primer palo, y defina en el segundo con el atacante con el que nadie contaba. Una jugada calcada que la Real ya logró interpretar con éxito en pretemporada. Sensacional centro, mejor prolongación con el exterior e impecable remate. Un nuevo 'error' gigantesco de la Real y otro entrenador rival que acaba en el rincón de pensar.