Bea Beltrán y Nahikari, en el 'Once de Oro' del Futbol Draft DV Jueves, 23 mayo 2019, 07:59

Las jugadoras de la Real Sociedad Bea Beltrán y Nahikari García han sido incluidas en el 'Once de Oro' del Futbol Draft, que distingue a las mejores jugadoras de cantera de la temporada. La Real y el Rayo Vallecano son los únicos clubes que aportan dos jugadoras al once elegido. Por su parte, Ander Barrenetxea ha sido, a sus 17 años, uno de los once elegidos para el 'Once de Bronce' en el fútbol masculino, siendo el futbolista más joven entre los elegidos.