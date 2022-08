Desde hoy mismo cada socio de la Real Sociedad podrá vender al club su asiento en caso de que no vaya a asistir a determinado partido con el objetivo de que el Reale Arena presente siempre la mejor imagen posible. El club activa así en su web una funcionalidad para que el socio pueda ingresar un 40% del precio de la entrada en caso de que el club consiga venderla.

1 ¿Cómo cedo mi carnet?

En estos momentos podrás ceder tu carnet a través de este enlace, siguiendo las instrucciones que te indicamos aquí. En los próximos partidos se activará la funcionalidad en la App Realzale, para que tengas en el mismo apartado las opciones de ceder al club o a un familiar o amigo.

2 Una vez que accedo a la plataforma de cesión, me pide identificarme con mi ID de socio y mi PIN, ¿cuál es mi PIN?

Tu ID de socio viene indicado en tu carnet. El PIN son los últimos cuatro dígitos de tu DNI.

3 ¿Para qué partidos está habilitada la cesión?

Para cualquier partido de liga y Copa que tenga activada ya la venta de localidades. Habitualmente, la venta online de entradas se pone en marcha, como mínimo, con más de un mes de antelación. El club se reserva el derecho de desactivar este servicio en determinados partidos si se diera alguna circunstancia que así lo impidiera o fuera recomendable por razones de seguridad.

4 ¿Qué beneficios obtengo si cedo mi carnet?

Por un lado, ayudarás al club a fomentar uno de sus objetivos principales: que no quede ningún asiento libre en el Reale Arena y el equipo se sienta arropado. Por otra parte, obtendrás una rentabilidad económica en el caso de que tu carnet sea finalmente comprado por alguien para un partido.

5 ¿Qué beneficio económico tendré si se vende mi carnet cedido?

El 40% del importe de la entrada será para ti. Otro 40% de la venta lo recaudará el club y el 20% restante se destinará a los gastos de gestión. Es importante recalcar que la cuantía que el socio ingrese por cada cesión dependerá de la categoría del partido y de la edad del comprador (adulto o Infantila).

6 ¿Qué significa esto último?

Cada partido tiene establecida una categoría distinta y, por tanto, el precio de las localidades varía en función del rival. Otro de los condicionantes en el importe final de la entrada es el hecho de que lo adquiera un adulto o un menor de 14 años, en cuyo caso el precio será menor.

7 ¿Dónde puedo consultar el estado de mis cesiones?

En la misma plataforma en la que has gestionado tu cesión. En el bloque de partidos te podrás encontrar tres casuísticas: ceder el carnet, recuperar el carnet cedido o la notificación de carnet vendido. Aquí te dejamos un enlace al tutorial donde se visualizan estos casos.

8 He cedido mi carnet, pero finalmente acudiré al partido, ¿puedo recuperarlo?

En el caso de que tu carnet de socio haya sido comprado para un partido, ya no podrás recuperarlo y, por tanto, no podrás asistir al partido. No obstante, si tu carnet todavía no ha sido comprado, siempre podrás recuperarlo si desactivas la cesión antes de las tres horas para el comienzo del encuentro. La cesión se desactiva en la misma plataforma.

9 Si mi carnet no se ha vendido y no lo recupero a tiempo (antes de las 3 horas), ¿qué sucede?

El asiento que ocupa tu carnet se pondrá a la venta en la taquilla del Reale Arena. En el caso de que se venda, obtendrás el mismo beneficio (40% del precio de compra).

10 ¿Computará mi asistencia en el caso de que mi carnet se venda para un partido?

A diferencia de la cesión a familiares o amigos, en la que sí se contabiliza como tu asistencia, en este caso no se computará como partido asistido aquel carnet que sea vendido.

11 ¿Cuándo ingresaré el importe de las cesiones?

A primeros del próximo año, coincidiendo con el cierre del año de Realzale Programa, se deducirá de tu cuota tanto lo ingresado por las cesiones que han terminado en compra como los puntos generados por Realzale Programa. Te recordamos que la cantidad que te ingresemos nunca superará el 100% de lo que te haya costado tu cuota. El posible remanente por tus cesiones no se acumulará para la próxima temporada.

12 ¿Puedo ceder mi carnet al club y a un familiar?

No, como es lógico, sólo podrás realizar una de las dos operaciones: cesión al club o cesión a familiar o amigo. Tú eliges. No obstante, podrás cancelar la cesión al club y ceder el carnet a un familiar o amigo. Y viceversa, siempre y cuando realices cualquiera de las dos gestiones antes de las tres horas del comienzo del partido.

13 ¿Puedo ceder un carnet de un palco?

No. Sólo se podrá ceder un palco entero, junto a todos los asientos (carnets) que lo componen, si bien la operativa deberá realizarse contactando con las personas responsables del área de Hospitality.