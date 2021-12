El realista cedido al Leganés Jon Bautista volvió ayer a la convocatoria con el Leganés después de tres meses lesionado por una fractura en el pie. No obstante, no jugó ningún minuto. Por su parte, el ex txuri urdin Pardo fue baja. Hace unos días el club pepinero informó de un brote de coronavirus en la plantilla, sin dar nombres.