Real Sociedad Barrenetxea y Portu piden paso Ander Barrenetxea trata de driblar a Ximo Navarro en el amistoso jugado en Tafalla el jueves pasado. / MICHELENA Tras su buen partido ante el Alavés se ofrecen a Imanol como nuevas alternativas para el ataque RAÚL MELERO SAN SEBASTIÁN. Sábado, 7 septiembre 2019, 08:18

La Real Sociedad parece estar viviendo un deja vú respecto a la temporada pasada. Comenzó la liga disputando tres encuentros fuera de casa por las obras de remodelación del estadio de Anoeta, en el parón disputó un amistoso con el Alavés, las primeras tres jornadas se saldaron con cuatro puntos y tras el parón por las selecciones, un rival de campanillas espera a la escuadra blanquiazul. El Barcelona fue el que estrenó el feudo txuri urdin sin pistas y en esta ocasión será el Atlético de Madrid el que visite un Anoeta ya completamente reformado y renovado.

Lo que sí cambia las primeras tres jornadas es que Imanol, a diferencia de Asier Garitano, apenas ha tocado su equipo inicial. En los envites ante Valencia, Mallorca y Athletic solo ha introducido un cambio en su equipo inicial. Llorente debutó en Liga en San Mamés en detrimento de Le Normand. Los diez jugadores restantes (Moyá, Zaldua, Zubeldia, Aihen, Illarramendi, Merino, Odegaard, Oyarzabal, Januzaj Y Willian José) acumulan tres titularidades consecutivas en un claro mensaje de lo que había salido bien en las visitas a Mestalla y Son Moix no se toca.

Sin embargo tras el naufragio en Bilbao, con dos semanas por delante, la lesión de Illarramendi y la llegada de Monreal, el equipo ante el Atlético de Madrid puede tener alguna variante más. O no. Imanol puede apostar por un once reconocido.

El amistoso ante el Alavés dejó algunos detalles que pueden hacer que si el técnico oriotarra lo estima cambie su libreto. En la primera parte del encuentro disputado en Tafalla el tridente ofensivo realista estuvo formado por Portu, Barrenetxea y Willian José. Velocidad de vértigo por una banda, electricidad por otra y el brasileño de referente pero cayendo a bandas constantemente. El gran valor del brasileño es precisamente ese. Puede fijar a un central si se juega en largo y pelear el balón por arriba, como salir de su zona para oxigenar juego y crear espacios a sus dos compañeros. Aunque si bien es cierto que Willian José es un nueve. Un ariete que entre ceja y ceja solo tiene un objetivo: el gol.

El seguidor txuri-urdin ya ha comprobado las cualidades de Portu y en el amistoso volvió a evidenciar el peligro que supone para las defensas. Es un constante incordio para el lateral de su lado y no se cansa de presionar en tareas defensivas. Tuvo sus oportunidades de marcar, estuvo presente en incontables acercamientos al área y fue objeto de un penalti muy claro.

«¿Este tiene 17 años?»

Sin embargo las mayores ovaciones de la tarde fueron para Ander Barrenetxea. «¿Este tiene 17 años?» se escuchó en las gradas de San Francisco. Es lo bueno que tiene olvidarse de los fastuosos estadios y bajar un par de peldaños a los campos de toda la vida donde el bar está al lado del córner, se escucha todo a los jugadores y el fútbol se ve y percibe a metro y medio.

El habilidoso extremo fue una pesadilla para el flanco izquierdo de la defensa del Alavés. Porfió, regateó, tiró paredes con Zurutuza, se movió de un lado a otro, apuró centros en la línea de fondo.... Mandó un claro mensaje a Imanol de que está absolutamente disponible para el técnico oriotarra.

El joven jugador donostiarra de apenas 17 años lleva diez partidos en Primera. Nueve disputados la pasada temporada y los pocos minutos que tuvo ante el Valencia en Mestalla en el presente curso. Para él siempre será especial medirse al Alavés, equipo contra el que debutó el día de Santo Tomás de 2018.

En su corta experiencia en la élite ya sabe lo que es tocar el cielo con los dedos, es decir, marcar un gol. Y no además contra un rival cualquiera. Se lo hizo al Madrid. En Anoeta. El triunfo se quedó en el feudo realista. Esta puede ser la temporada de Barrenetxea, no porque vaya a acumular muchos minutos y titularidades, que puede que sí, sino porque el fútbol que sale de sus botas engancha. Es directo y fácil de encandilar a la apasionada grada blanquiazul.

Por otro lado, será difícil desbancar a Oyarzabal y Januzaj de la titularidad pero la plantilla que tiene entre manos Imanol invita a que nadie puede pensar que tiene sitio seguro en el once. De eso precisamente se vanagloriaba el oriotarra en la rueda de prensa previa al derbi: «Tengo a todos disponibles excepto a Modibo (Sagnan). Todos pueden jugar y para un entrenador no hay nada mejor». Por ahora el francés e Illarramendi son los únicos jugadores lesionados de la plantilla blanquiazul, aunque tristemente Imanol no podrá contar con el mutrikuarra durante bastantes jornadas.

Tiene múltiples variantes para la línea ofensiva, con seis jugadores -Oyarzabal, Januzaj, Barrenetxea, Portu, Willian José e Isak- a los que se les puede sumar Odegaard debido a su claro carácter ofensivo. Un ramillete de posibilidades que deberá explotar y que por ahora solo lleva un tanto de Oyarzabal de penalti y la majestuosa contra en Mallorca culminada por el noruego.

Cambios obligados

Imanol también deberá buscar soluciones al centro del campo por la baja de Illarramendi. Ante el Alavés en el amistoso en Tafalla situó en primera instancia a Guevara de ancla con Zurutuza por delante y con total libertad, apoyado en Sangalli. En la segunda adelantó al donostiarra y formó con Zubeldia, Guevara (Pardo más tarde) y Merino.

La Real Sociedad tuvo el balón y contuvo las acometidas alavesistas puesto que todos los jugadores estaban acostumbrados a esa demarcación. Destacó Merino en las labores de creación, más en conducciones que en pases y cómo filtró balones a la espalda de la defensa. Con Zubeldia de escolta, el navarro se animó a jugar con libertad pisando área contraria.

La ausencia de Illarra coloca a Zubeldia como sustituto natural por delante de la zaga y bien podría repetir Imanol para el choque ante el Atlético en el centro del campo con Merino y Odegaard por detrás del trío atacante. El efecto dominó hace que sacando al azkoitiarra alguien tenga que jugar en el centro de la zaga. Si Diego Llorente tiene plaza fija, Robin Le Normand y Aritz Elustondo se jugarían un puesto. El de Pabu y el beasaindarra actuaron juntos ante el Alavés y cumplieron la papeleta. Tampoco sería una sorpresa que fueran los encargados de frenar a Diego Costa, Joao Félix y compañía.