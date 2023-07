Barrenetxea y Pacheco se la juegan hoy en los cuartos de final

A Ander Barrenetxea y Jon Pacheco les ha llegado la hora de la verdad. La selección española Sub-21 superó la fase de grupos con relativa comodidad –incluso se permitió el lujo de rotar en el último partido contra Ucrania– pero hoy (21.00 horas/La1) se medirá a Suiza en los cuartos de final del Europeo. El encuentro tendrá lugar en el Superbet Arena de Bucarest. El combinado helvético dio la sorpresa eliminando a Italia en un grupo en el que también se encontraba una muy superior Francia, por lo que no lo tendrán fácil los pupilos de Santi Denia.

Pacheco será de la partida desde inicio, mientras que Barrenetxea empezará el partido desde el banquillo. El atacante donostiarra solo jugó el descuento del primer partido en la fase de grupos hasta que la selección española tuvo la clasificación sellada, que fue titular. Sin embargo, al minuto 70 del partido ante Ucrania pidió el cambio tras resentirse de los problemas musculares que ha arrastrado durante la temporada. Pese a que no se entrenó en los días posteriores al partido, ha completado con normalidad las dos últimas sesiones y no tendrá problema para entrar en la convocatoria. Su velocidad y desborde es un arma muy útil para la 'rojita', aunque en la fase de grupos no ha sido utilizado como revulsivo.

Pacheco sí que parte como candidato a ocupar la posición de central izquierdo titular. El de Elizondo salió de inicio y rindió a gran nivel en las dos primeras jornadas del torneo y descansó ante Ucrania en el partido de las rotaciones. Además, en ese encuentro, Guillamón y Mario Gilà se mostraron mucho más endebles que la pareja formada por Pacheco y Paredes en los anteriores partidos. La zurda del canterano txuri-urdin es esencial para entender el dominio de España ante sus rivales. Es el encargado de sacar el balón desde atrás y conectar con los jugadores más ofensivos por bajo. Además, si la jugada lo requiere, posee en un golpe de balón exquisito para buscar en la banda derecha a Rodri Sánchez, quien está siendo uno de los jugadores más destacados del torneo. En el apartado defensivo ha dado un paso adelante y se muestra muy fiable.