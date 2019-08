Plantilla Barrenetxea: «Desde pequeño mis padres me han puesto los pies en el suelo» Ander Barrenetxea, durante la pretemporada. / EFE El joven atacante de la Real Sociedad asegura que esta temporada, al ser la primera con el primer equipo, «es muy especial» IKER MENDIA Miércoles, 21 agosto 2019, 14:05

Ander Barrenetxea está cumpliendo un sueño. El atacante de la Real Sociedad, que debutó la pasada temporada con el primer equipo txuri-urdin, está ya ahora ante su primera campaña con los 'mayores'. El joven guipuzcoano ha concedido una entrevista a la web del club en la que asegura que es un curso «muy especial» para él. «Es mi primer año en el primer equipo y es muy especial. Empezar desde pequeño en la Real Sociedad, y llegar hasta aquí tan joven, hace que tenga mucha ilusión. Entre en el club en sexto de Primaría y desde pequeño destaqué. Pero entre las categorías inferiores y el fútbol profesional hay un gran cambio».

«Desde pequeño mis padres me han puesto los pies en el suelo. Siempre me han dicho que no me crezca, que puedo bajar en cualquier momento, y que tengo que trabajar duro todos los días y ser yo mismo», ha seguido el canterano realista.

En cuanto a sus referentes, Barrenetxea ha destacado que «desde pequeño he visto a la Real Sociedad y me ha gustado Xabi Prieto, y es una pena no poder compartir vestuario con él. De la generación de ahora me identifico mucho con Oyarzabal».