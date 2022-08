El Barça tiene que vender a Memphis o Aubameyang para inscribir a Jules Koundé

En Can Barça están pendientes de LaLiga para poder inscribir a Jules Koundé, que a día de hoy no figura como jugador del Barcelona y no podría estar disponible para Xavi Hernández. El entrenador, eso sí, confía en que pueda entrar en la lista de 23 convocados que presentará mañana por la tarde. El conjunto azulgrana tiene tres vías para poder contar con Koundé para el choque del domingo en el Reale Arena.

Sin poder activar más palancas tras realizar ya hasta cuatro durante el verano, el Barcelona tiene que liberar masa salarial para incorporar a Koundé, que fue baja ante el Rayo. Marcos Alonso, lateral izquierdo del Chelsea, tiene un acuerdo con el Barça a falta de firma y que LaLiga dé el OK a la operación. Para ello, la dirección deportiva que comanda Mateu Alemany planea vender a Memphis, con el que no cuenta Xavi o, Aubameyang, jugador del gusto del entrenador pero por el que los 'blues' podrían ofrecer hasta 28 millones de euros. Más sencilla parece la operación de rescindir el contrato de Depay, que tiene un acuerdo con la Juventus para recalar como agente libre. En caso de que uno de los dos jugadores salga del club de aquí al domingo Koundé podría jugar contra la Real.

Del mismo modo, Alemany y Joan Laporta continúan negociando la rebaja salarial de dos de los capitanes, Gerard Piqué y Sergio Busquets, que han aceptado por el bien del grupo rebajarse sus emolumentos, aunque de momento no han llegado a ningún acuerdo con el Barcelona. Si renuevan a la baja, Koundé también será culé este fin de semana.

Sin más palancas

Y es que esas son las vías posibles para que el francés pueda jugar en Anoeta. El Barcelona no puede activar más palancas, herramienta utilizada para pagar deuda y liberar masa salarial. Desde junio hasta hoy el Barcelona ha vendido el 49,5% de sus derechos televisivos para obtener 867 millones de euros. Vendió el 25% de sus derechos televisivos a Sixth Street Partners por 667 millones de euros, el 25% del Barça Studios a Socios.com por 100 mientras que los 100 restantes los puso Orpheus Media, de Jaume Roures.