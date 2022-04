Ayer no estaba mi primo Mario. Ni Mateu. Ni el que se parece a Manolete. Le tocaba a Latre. No el de las imitaciones, el otro. Hubiera sido bastante mejor que se hubiera vestido de amarillo fosforito Carlos, por lo menos nos hubiéramos reído un rato. Pero lo que hicimos fue sufrir.

Empujón dentro del área sin jugar el balón. Penalti. De esa guisa marcó la Real y logró su enésimo 1-0 en Anoeta, resultado fetiche en esta temporada. ¿Las protestas del Espanyol? Se entienden, por supuesto. Es duro perder de penalti en la prolongación. Mientras escribo leo que en la televisión ponen un rótulo de que el conjunto catalán pide penalti de Le Normand a Loren. Sí, el de Pabu agarra al delantero espanyolista. Claramente, además. Pero es que Loren está de rodillas en el suelo cuando se ve su camiseta estirada. Da igual que Le Normand le agarre o le dé un beso. Porque no tiene ninguna posibilidad de jugar el balón. No le agarra el defensor realista y Loren se cae, sino que está ya en el suelo cuando su camiseta está asida por la mano del francés.

Lo mejor La Real fue valiente, metió al Espanyol en su campo, fue incisiva y le dio velocidad al juego

Sin embargo es mejor no recordar el gol anulado a Sorloth. El noruego haciendo de Will Smith y Cabrera de Chris Rock. Vamos, una farsa. No teníamos suficiente con el gol que le anularon a la Real en Cornellá –acuérdense del balón que toca en Mateu, dice que siga el juego pero después anula el gol de Isak– para que alguien se queje de la victoria realista. Cuantas más imágenes veo del penalti de Calero a Merino, más claro me parece. Hay que mirar las manos y el cuerpo, no los pies... El triunfo llegó de la manera más inesperada pero no hay duda de que le dio un baño al Espanyol. Masaje hoy en Zubieta.

Otra puerta a a cero

Sinceramente este partido ya lo había visto. Y no hace tanto, no. Fue en febrero del año pasado en la visita del Alavés. Los babazorros se llevaron cuatro 'caracoles' e Isak hizo un hat-trick. La Real fue valiente, tuvo energía, salió a por el rival, presionó alto, no jugó hacia atrás, intentó ser incisiva, le dio velocidad al balón... Justo como ayer. Pero este año estamos conviviendo con un enemigo peligrosísimo: la falta de gol. No es un problema, hasta que se convierte en un problema. y la efectividad del año pasado, o de otras temporadas, debe estar guardada en algún armario. Resulta de verdad desesperante ver cómo el equipo genera jugadas pero es incapaz de meter. 30 goles en 29 partidos.

Lo peor Este año estamos viviendo con un enemigo peligrosísimo: la falta de gol

En el otro lado de la balanza están las porterías a cero y la fortaleza defensiva del equipo. Con el 1-0 de ayer, la real logró cuatro triunfos seguidos como local sin recibir un gol. Han sido los triunfos ante Granada (2-0), Osasuna (1-0) y Alavés (1-0). El de ayer fue el cuarto y no se repetía algo asó desde la temporada 85/86 donde la real ganó consecutivamente sin encajar un tanto al Espanyol (1-0), Zaragoza (2-0), Osasuna (1-0) y Sevilla (1-0). El portero de aquel equipo era Agustín Elduayen, quien tuvo que suplir a Luis Arconada después de que el mito realista sufriera una grave lesión de rodilla.

Billete para Europa

Decía Super Raton «no se vayan todavía, que aun hay más». y eso en clave realista significa que tienen que pasar por Anoeta Betis, Barcelona y Atlético de Madrid, más el Cádiz. No hay partidos ni eliminatorias europeas, tampoco choques coperos en este final de curso. Pero la entidad de los rivales y lo que se está jugando la Real dan para que todos y cada unos de los partidos sean tomados, no como una final, pero sí como una jornada clave.

A destacar Desde la temporada 85/86 no se dejaba la portería a cero en cuatro victorias consecutivas como local

Habrá que dejar un lado el futuro de Janu, la maldición de Portu, si alguien quiere llevarse a Isak, los problemas físicos de Merino, qué va a pasar con Monreal o Silva, si seguirá Sorloth... porque la Real se juega muchísimo. Ya sea en al Europea League o en la Conference. Un tercer viaje consecutivo a Europa sería histórico.