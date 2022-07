La Real ha sufrido un 'plan renove' en la banda derecha. La dirección de fútbol, comandada por Roberto Olabe y todo su staff, ha decidido renovarla al completo. El club blanquiazul está en un continuo crecimiento, nadie tiene asegurado el puesto y, si el mercado ofrece la posibilidad de mejorar la plantilla, no duda en rascarse el bolsillo. La Real no terminó de renovar a Januzaj, dio salida a Portu porque quería más minutos y dejó que Zaldua fuera gratis a Cádiz. Tres pesos pesados de la plantilla con partidos, goles y veteranía, no tenían sitio en una Real que ahora es fresca, joven y renovada por la derecha.

El primero en llegar ha sido uno de casa. La gran temporada de Álex Sola (Donostia, 1999) con el filial le han hecho ser una de las apuestas para el lateral derecho. Andoni Gorosabel parte como favorito para ser titular, pero el nervio que aporta el donostiarra, sobre todo en ataque, le hacen ser un arma ofensiva a tener en cuenta. Eso sí, y como es normal puesto que el poso te lo dan los partidos, debe dar un paso adelante en el aspecto defensivo. La misión principal de un defensor es mantener la portería a cero y en eso tiene que trabajar con mayor intensidad.

La Real ha pagado once millones por Cho y seis por Kubo, sin duda la demarcación más reforzada del equipo

El primer fichaje del verano, en cambio, era la prioridad absoluta de la dirección deportiva. La Real tenía entre ceja y ceja a Mohamed-Ali Cho (Stains, 2004) hasta tal punto que han estado meses observándole, con varios viajes a Angers incluso el pasado mes de abril. El sábado disputó sus primeros minutos como txuri-urdin en una primera toma de contacto en la que quiso hacer de todo. Tiene unas condiciones físicas asombrosas, pero estuvo acelerado en la toma de decisiones. Fueron 45 minutos de detalles antes de ver la segunda mitad desde el banquillo, aunque su valentía y su pierna izquierda apuntan a dar tardes de gloria a la parroquia realista.

El guante de Kubo

El último en llegar será Takefusa Kubo, que reforzará la banda derecha y aportará unas cualidades completamente contrapuestas a las de Cho. Si bien el francés es pura potencia, hace daño con espacios y es más vertical, el japonés tiene un guante en su pierna izquierda, gran capacidad para asociarse y la posibilidad de partir por la derecha para ir poco a poco buscando el centro en busca de compañeros.

Cho (18), Kubo (21) y Sola (23) aportarán verticalidad y potencia, aunque no tienen tanta experiencia y veteranía

Algo similar ocurría con Januzaj y Portu, aunque tan solo el tiempo dirá si la decisión tomada ha sido buena o no. De momento, la banda derecha ha sido la posición más reforzada con nada más y nada menos que 17 millones de euros, los 11 de Cho y los 6 que pagará el club al Real Madrid por el 50% de Kubo.

Olabe ha cambiado por completo esa demarcación. Si bien Portu encontró acomodo en el Getafe y Zaldua en Cádiz, el que sigue sin equipo es Januzaj. La Real comunicó el 23 de mayo que no renovaría al belga y de momento no ha firmado con nadie.