Las bajas del Sanse y el nuevo «statu quo» de la cantera del fútbol guipuzcoano Sin referirse a los intentos del Athletic y sus clubes convenidos por hacerse con jóvenes valores, Roberto Olabe explicó que «hay algunas cosas que ocurren a mi alrededor de las que no me siento orgulloso»

DV Miércoles, 5 de junio 2024, 09:54 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

En el capítulo de la formación, Roberto Olabe anunció las bajas que tendrá el Sanse para la próxima temporada y reflexionó sobre el nuevo «statu quo» de la cantera del fútbol guipuzcoano.

Por un lado, transmitió antes de anunciar las marchas de Ayesa, Zoilo, Teijeira, Azkune y Carbonell que «cada año supone un desgaste emocional importante decir adiós a chicos que llevan con nosotros 10 o 12 años». Zoilo es el que más temporadas llevaba en Zubieta, con doce, seguido por Ayesa, Carbonell y Teijeira con once y Azkune con cuatro. Además, Yago Cantero, lesionado de gravedad a final de temporada, seguirá vinculado con la Real Sociedad hasta finalizar su recuperación.

Respecto a la situación del fútbol guipuzcoano, la Real percibe una creciente dificultad a la hora de captar talento para nutrir las categorías inferiores del club, un apartado históricamente estratégico. Olabe fue tajante al respecto. «El statu quo de todos los procesos de detección y desarrollo del talento está cambiando y nos tenemos que adaptar a ello. En el futbol guipuzcoano antes todos teníamos claro que la Real Sociedad era el resultado final, pero ha cambiado el statu quo, se rompe esa centralización y unidad de proyecto del fútbol guipuzcoano».

Sin referirse a los intentos del Athletic y sus clubes convenidos por hacerse con jóvenes valores, Olabe explicó que «hay algunas cosas que ocurren a mi alrededor de las que no me siento orgullosos. Queremos convencer a los mejores guipuzcoanos. Ese sistema de compra de voluntades me preocupa en ese nuevo statu quo. Tenemos que adaptarnos a una nueva realidad». Citó incluso el concepto de «la guerra» para añadir que uno de sus principios es dividir al enemigo.

Sabe el director deportivo que el éxito futuro del club depende del trabajo de los técnicos de categorías inferiores y al respecto dijo que «el nivel de demanda es súper alto, estresante, brutal». Por ello agradeció «la vocación y la entrega» de los trabajadores de Zubieta.