El camino está marcado. PSV Eindhoven, Atlético de Madrid y Leipzig. Esa, y no otra, es la secuencia. Todo lo que se ha disputado en medio queda sumergido bajo este puente de las ocasiones estelares del Reale Arena. Ahora toca volver a ese lugar del tablero que implica avanzar varias casillas. Ya lo ha hecho la Real con anterioridad. Sabe a dónde mirar. Dos precedentes recientes, contra rivales de similar dimensión que el Leipzig, sientan la jurisprudencia futbolística suficiente como para creer en la proeza de pasado mañana.

La teoría del once «de gala» no vale Cuatro cambios entre las victorias del PSV y el Atlético

No se trata de dar con la tecla de una determinada alineación, debate manido donde los haya. ¿Cuál es el once «de gala» de la Real? En los dos duelos que conforman el espejo donde mirarse esta semana emergen hasta quince futbolistas titulares. Es decir, Imanol hizo cuatro cambios entre la orilla de la eliminatoria de Europa League del 9 de diciembre y la del choque copero del 19 de enero. Que esta vez tenga que recurrir a un once alternativo respecto al de aquellos días no resta, por tanto, opciones de éxito. Zubeldia, Zubimendi y Oyarzabal formaron la medular ante los neerlandeses mientras que Guevara, Silva y Merino saltaron de inicio contra los colchoneros. Nada que ver. Isak jugó arriba el primer día, Sorloth lo hizo el segundo. Como la noche y el día. Cierto que la línea de atrás es común –Zaldua, Aritz, Le Normand y Aihen– pero son más bien otros aspectos los que contienen la llave de un rendimiento –y resultado– satisfactorio.

Solidez y contundencia Un tiro a puerta del PSV y dos del Atlético en todo el partido

Así como la alineación no garantiza nada, tampoco lo hace el sistema de juego elegido. Opte el míster por cinco defensas o recurra al habitual 1-4-3-3, la premisa de partida sigue siendo la solidez defensiva unida a la contundencia en duelos y disputas. La Real de esta temporada se ha caracterizado más por conceder poco que por generar mucho, por estar bien plantado en el terreno de juego que por protagonizar acrobacias ofensivas. Basta mirar a los dos compromisos que deben servir de referencia. El PSV solo lanzó una vez a puerta en todo el partido que jugó en el Reale Arena y el Atlético de Madrid se quedó en dos. Tres lanzamientos entre los tres palos en ciento ochenta y tantos minutos con dos equipos de Champions enfrente, como lo es el Leipzig. El camino a seguir.

Este principio de base es independiente de la estrategia dibujada en la pizarra. El día del PSV, a la media hora de juego la Real solo había tenido el 38% la posesión del balón pero había disfrutado de buenas opciones en rápidas transiciones ofensivas, casi siempre orientadas hacia la derecha. Cuando los neerlandeses trataban de tocarla, no se encontraban con un muro txuri-urdin, sino con tres. Todo el equipo defendía.

Más equilibrada estuvo la posesión contra el Atlético, pero cada intento de generar algo de los colchoneros chocaba contra el reto personal e intransferible de un txuri-urdin de batirse en duelo con su par, así como con la generosa ayuda de los compañeros que caían a rebañar la segunda jugada. Cuando los de Simeone preferían los envíos en largo de Oblak, eran ganados fácilmente por alto por la línea defensiva realista.

A partir de esta solvencia sobre el terreno de juego se empezó a construir todo lo demás y aquellas dos jornadas mágicas. Como ha ocurrido en todas las tardes legendarias de este club. Como tiene que suceder pasado mañana.

El jugador número doce El contagio de la energía de la afición como mejor estímulo

Unido a lo anterior, la Real tendrá a favor en cada disputa la energía de una grada entregada, lo que ha suplido en no pocas ocasiones a la mejor condición física de los jugadores. No hay mayor dopaje emocional para ir a cada balón con la mayor garantía. Sobre todo para los momentos en los que el rival apriete, el jugador número doce puede mantener en pie al equipo.

Personalidad y liderazgo Paso adelante de los jugadores determinantes

Todo lo anterior garantiza, como mucho, mantener la contienda equilibrada. Para doblegar a conjuntos como PSV, Atlético y Leipzig se antoja necesario el paso adelante de aquellos futbolistas que se atrevan a transgredir el fútbol lineal y previsible. Así lo hicieron ante el equipo de Eindhoven Oyarzabal y Portu. El de Eibar hizo daño colándose entre líneas y marcó con dos zarpazos letales, el primero de penalti. El de Beniel fue el jugador más incisivo por banda y solo le faltó marcar. En la eliminatoria copera, por su parte, Januzaj se atrevió a buscar las cosquillas a los defensores colchoneros una y otra vez y Sorloth puso la directa hacia la meta de Oblak para acabar marcando un golazo. También pasado mañana hará falta alguien que se eche el equipo a las espaldas, que se arriesgue y ponga el chispazo necesario para decantar el marcador. ¡Incluso si tiene que ser desde la tanda de penaltis!

Eficacia en área rival Un gol cada dos o tres ocasiones como mucho

La élite no da más oportunidades. Los trenes que pasan en este tipo de partidos son contados. O los coges, o no vuelven. No cabe un partido de semejante nivel con una docena de ocasiones de gol. La eficacia en área contraria es la madre del cordero de una eliminatoria a vida o muerte como esta. La Real le marcó tres al PSV habiendo hecho cinco tiros a puerta en todo el partido. Fueron seis balones entre los tres palos contra el Atlético y dos goles. El balance arroja un tanto cada dos o tres ocasiones. A partir de ese umbral, las cuentas no salen. Mucho se habla esta temporada de la falta de acierto de los atacantes blanquiazules pero en los dos precedentes que nos atañen el resultado es de un contundente 5-0. Por pura estadística, los goles están por llegar. Los de Isak, los de Portu, los de Sorloth, los de Januzaj... Al fin y al cabo, de eso se trata. De que la pelota entre. Y todos los análisis dependen de ello.