Atlético 2 - Real Sociedad 2. ¿Hay penalti de Merino a Suárez?

Minuto 74 del Atlético de Madrid - Real Sociedad. Con el 1-2 en el marcador, los colchoneros buscaban con insistencia la meta de Remiro. Los rojiblancos, que habían recibido los primeros pitos tras el gol de Isak (0-2), creían en la remontada después de que Suárez abriera la lata para los locales en el minuto 60. Ante sí, una Real Sociedad que -excepto en el gol encajado- se había mostrado muy sobria y contundente en defensa. Tocaba sufrir.

Simeone ya había terminado de quemar todas sus naves dando entrada al terreno de juego a Carrasco, Kondogbia, Correa, Cunha y Herrera. Fue precisamente el belga quien dio inicio a la jugada más polémica del partido. Tras poner un balón desde la izquierda, Suárez intentó rematar pero apenas pudo contactar con el balón y golpeó en semifallo. Merino, en su intento de defender la jugada, golpeó levemente en el gemelo de la pierna derecha del uruguayo. Suárez no lo dudó. Cayó al suelo y comenzó a dolerse de la entrada ostensiblemente.

Los jugadores del Atlético protestaron airadamente. La grada también. Pero Munuera Montero dejó seguir el juego, con Suárez quejándose en el suelo... a la espera de la decisión del VAR. A los pocos segundos, Hernández Hernández conminó al colegiado andaluz a consultar las imágenes de la acción en el VAR. El colegiado no se lo pensó: penalti para el Atlético. Y con amarilla para Merino como extra. Los jugadores txuri-urdin protestaron la decisión, pero el colegiado se mantuvo en sus trece. No había nada que hacer.

Luis Suárez fue el encargado de lanzar el penalti dos minutos después. No falló. El delantero uruguayo, todo un especialista desde los once metros, lanzó a media altura, a la izquierda de Remiro, y le engañó. Era el 2-2. El marcador no se movió más. La Real Sociedad se llevó un valioso empate del Wanda tras un gran partido. Y sigue líder de LaLiga. Palabras mayores.