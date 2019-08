Derbi vasco Athletic - Real Sociedad: el sueño de una noche de verano La plantilla realista se divierte durante un ejercicio de calentamiento ayer en Zubieta. / UNANUE La Real Sociedad se encomienda a su estilo reconocido de buen trato con el balón para volver a derrotar al Athletic en San Mamés RAÚL MELERO Viernes, 30 agosto 2019, 07:43

Decía el siempre simpático y jocoso Karlos Argiñano que la selección de Euskadi debía llevar los colores de Real Sociedad y Athletic en su camiseta. «El blanco del Athletic y el azul de la Real», puntualizaba el zarauztarra y reconocido seguidor blanquiazul. En esas está su equipo esta noche (22.00 horas, Gol TV). Querrá teñir nuevamente San Mamés de azul, algo que en los últimos tiempos no es noticia.

Desde que la Real Sociedad volviera a Primera, en 2009, ha vencido casi en la mitad de los derbis disputados. Ocho triunfos para los donostiarras, cinco empates y cinco triunfos vizcaínos, son los números que arroja la estadística. Éxito blanquiazul que le otorga el derecho a decir que en las últimas nueve temporadas es bastante mejor que su vecino, en los duelos directos. Algo que no se traduce en la clasificación: en las últimas nueve temporadas el Athletic ha quedado por delante de la Real en seis de ellas. Algo que, quizá, debe invitar a la reflexión de los rectores realistas. Pero eso será otro día, en otro despacho.

El partido de hoy no va a evocar a lo que es un derbi del norte. Con sirimiri, el vaho saliendo de la boca de los jugadores y algo de barro en la parte trasera de la camiseta y pantalón. Es la tercera jornada y la igualdad entre ambos conjuntos es máxima. Es un derbi de verano y, como tal, puede ofrecer cualquier resultado. El sueño de una noche de verano para Imanol y sus pupilos. El Athletic perdió su último partido en Liga como local el 5 de octubre del pasado año ante la Real Sociedad. El sueño 'shakesperiano' txuri urdin es repetir la hazaña.

El libreto parece claro: el balón va a ser txuri-urdin y a los rojiblancos no les va a importar no tenerlo. Es más, como se demostró en la jornada inaugural ante el Barça, el equipo de Gaizka Garitano se siente más cómodo de robador que de creador. Veremos si esta noche se cumple este previsible guión.

La Real juega mejor que su rival y lo tiene que aprovechar. Solo ha perdido un derbi en los últimos siete años y lo hizo por creerse mejor que su enemigo. Varios fallos groseros en la salida de balón condenaron al equipo entrenado por Eusebio Sacristán en aquella campaña. Y eso que se puso por delante y tuvo una ocasión para empatar. No estaría de más que Imanol pusiera los 'highligths' de ese encuentro. Errores que la Real Sociedad no debería repetir. El conjunto guipuzcoano tratará de demostrar que es mejor que su rival siendo fiel a su estilo. Luego, esto es fútbol. Este mágico deporte, creado entre varias cervezas en el Freemason's Tavern de Londres hace más de 150 años, en el que no siempre gana ni el que mejor juega, ni el que mejores jugadores tiene, ni el que más ocasiones crea.

¿Mismo once?

No parece que Imanol Alguacil vaya a realizar ninguna revolución en el once inicial. Puede, incluso, que el oriotarra se decante por repetir el mismo equipo que ha alineado en las dos primeras jornadas ligueras. De todas formas no sería de extrañar que diera entrada a Diego Llorente en el centro de la zaga. El de Leganés, inédito hasta la fecha, puede ser una pieza clave por su experiencia, colocación y juego aéreo para minimizar las principales armas del cuadro rojiblanco. Del resto de hombres quizá Portu pueda tener opción de suplir a Januzaj, aunque ayer el técnico realista alabó el trabajo del zurdo de Molenbeek.

Los focos han apuntado en los dos últimos partidos a Martin Odegaard y será el jugador a vigilar por la zaga y los hombres de contención vizcaínos. La magia que emana de las botas del escandinavo será una de las armas que tratará de explotar la Real Sociedad.

Gaizka Garitano sí que introducirá algunas variantes en el once que disponga sobre San Mamés. Iñigo Martínez sustituirá a Unai Núñez en el eje de la zaga y acompañará a Yeray, con Capa y Yuri en los flancos. Mantendrá a Dani García en el puesto de pivote y estará acompañado por el altzatarra Unai López. Iñigo Córdoba será la tercera novedad en el once, que actuará por banda izquierda mientras que se mantienen los tres hombres más peligrosos y a los que suele fiar la suerte del gol: Williams, Muniain y Raúl García.

Un derbi de dos estilos contrapuestos, pero que seguro se vive a más pulsaciones de las habituales por lo que hay en juego. El equipo que se ponga con siete puntos, tendrá dos semanas para disfrutarlo.