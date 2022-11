El parón por el Mundial va a venir de perlas a la Real. Así como ha llegado a los últimos partidos con el gancho, tanto por el cansancio acumulado por un calendario cargado como por una enfermería a rebosar, cuando regrese a la competición a finales de diciembre el panorama será diferente. El primer compromiso oficial se dará en la Copa en Coria en torno a Santo Tomás –aún no se ha fijado la fecha– y después vendrá la vuelta a la Liga en Nochevieja contra Osasuna en Anoeta. Para entonces la previsión es que Imanol disponga de un amplio abánico de jugadores para elegir, especialmente en los puestos de arriba, donde hasta ahora se le han concentrado los problemas.

Pasando revista a la tropa se observa que han llegado ocho realistas lesionados al parón, que son Sadiq, Oyarzabal, Barrenetxea, Cho, Aihen, Silva, Carlos Fernández y Zubimendi. De todos ellos, el único descartado para jugar ante el conjunto rojillo es Sadiq. Aihen y Barrenetxea andarán en el alero, aunque hay un cierto optimismo sobre ambos, mientras que los cinco restantes deberían estar a las órdenes de Imanol si todo transcurre dentro de la normalidad.

Los recuperables Mikel Oyarzabal Hace ocho meses que fue operado de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y su recuperación está a punto de concluir. Lleva mes y medio desde que se incorporó de forma puntual al trabajo colectivo. Estará ante Osasuna. Mohamed-Ali Cho Lleva de baja desde el parón de septiembre por una lesión en el isquiosural derecho, aunque jugó un rato ante el Villarreal para lesionarse en el izquierdo, que también lo tenía tocado. Su periodo de baja se calculaba en mes y medio y acumula cinco semanas de recuperación. Ander Barrenetxea Sigue notando molestias en el músculo isquiosural izquierdo del que fue operado en enero. Jugó por última vez hace un mes en Balaídos y a partir de ahí empezó un tratamiento específico de entre ocho y diez semanas para mejorar de su dolencia. Carlos Fernández Sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo hace ocho días en el Pizjuán después de jugar cinco partidos de titular en 19 días. En principio debería estar recuperado en el plazo de un mes, ya que no es tan grave como la rotura de fibras que tuvo en agosto. David Silva Cayó en Valladolid con una lesión en el recto femoral derecho que le impidió participar en los cuatro siguientes partidos. Reapareció en Sevilla para jugar una hora y acabó de nuevo lesionado. Llegará a tope para la reanudación de la Liga contra Osasuna.

Ordenando las lesiones de mayor a menor gravedad, Sadiq es el que más tendrá que esperar para reaparecer. El delantero nigeriano fue operado hace dos meses, el 15 de septiembre, de la rotura del cruzado derecho que se hizo en la visita al Getafe. Se le reconstruyó el ligamento usando tendones de los músculos semitendinoso y recto interno, lo que se conoce como una ligamentoplastia, y la recuperación se calcula en torno a los nueve meses, por lo que tiene complicado jugar algún partido de esta temporada, y eso que la Liga concluye el 4 de junio. Muy justo va a andar atendiendo a las recientes experiencias vividas con Carlos Fernández y Oyarzabal.

Barrenetxea jugó sus últimos minutos el 16 de octubre en Balaídos y desde entonces lleva un mes sometido a un tratamiento específico para mejorar de su lesión en el músculo isquiosural que le ha hecho perderse este año 2022 casi entero. El donostiarra pasó consulta en septiembre con el doctor Lasse Lempainen, quien le operó en enero, y el médico finlandés no observó ninguna anomalía en su estado que no se circunscribiese a la gravedad de su lesión. Y es que no se trató de una rotura muscular propiamente dicha sino que fue el músculo el que quedó arrancado del hueso, por lo que fue necesario realizarle una reconstrucción anatómica del origen de la musculatura isquiosural.

Aihen se lesionó en el músculo aductor largo de la cadera en Vigo para entre dos y tres meses y llegaría justo a Nochevieja

Esta temporada apenas ha podido sumar 70 minutos de competición repartidos en cinco encuentros en los que ha entrado desde el banquillo al final y se confía en que con este tratamiento remitan las molestias que tiene en la zona para afrontar con mejores perspectivas 2023. De su evolución en las próximas semanas dependerá que esté disponible para despedir el año contra Osasuna, ya que es el que más justo puede andar.

Aihen, una lesión importante

El de Etxauri se rompió hace un mes en el partido de Vigo y la primera impresión de Imanol en la sala de prensa ya fue bastante pesimista: «Tiene una rotura y me imagino que va para largo».

El navarro se recupera de una lesión a nivel proximal del músculo aductor largo de la cadera derecha y el periodo de vuelta se calcula entre dos y tres meses. El regreso de la Liga le pillará a los dos meses y medio, por lo que por ahí andará para reaparecer en ese partido. Su regreso es importante porque en enero vuelve a apretarse el calendario y es imposible que Rico juegue otra vez diez partidos en apenas un mes como acaba de hacer ahora.

Sadiq es el único de los lesionados descartado para volver a medio plazo, ya que tiene difícil regreasr esta temporada.

Aihen firmó un gran inicio de competición, aprovechando curiosamente la lesión de Rico en la jornada inaugural en Cádiz, en el que totalizó 756 minutos enlazando siete partidos completos en Liga, la media hora de Vigo y la visita europea a Old Trafford en la que fue uno de los destacados. El navarro tuvo una lesión parecida en el aductor hace año y medio antes de la disputa de la final de Copa en La Cartuja que le tuvo dos meses de baja.

Vuelven los delanteros

A partir de aquí vienen las buenas noticias. La mejor de todas es la vuelta de Oyarzabal, ya recuperado de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que se produjo hace ocho meses. A principios de octubre comenzó a entrenarse de forma puntual con el grupo y en estas semanas afrontará la recta final de su recuperación antes de reaparecer. Como en el caso de Sadiq, el doctor Mikel Sánchez le sustituyó el ligamento roto por otros tendones que han necesitado tiempo para transformarse en ligamento y es esa transición biológica la que ha marcado su periodo de recuperación, que no siempre es la misma en todos los jugadores.

En su caso, quedan por delante 24 jornadas de Liga, toda la Europa League y la Copa, por lo que podrá estar disponible para lo mejor de la temporada. Sin duda se trata del mejor refuerzo de invierno con el que contará la Real.

Momo Cho lleva fuera de circulación desde el 9 de octubre contra el Villarreal. El francés de 18 años fue una de las sensaciones en los primeros partidos, en los que destacó por su potencia y verticalidad. Contra el Atlético se coronó con una actuación brillante en la que dio un gol hecho a Sadiq. También se apuntó otra asistencia a Brais en Getafe.

Pero todo cambió con el parón de selecciones de finales de septiembre. Se marchó con molestias a la sub-21 de Francia y regresó a Zubieta con una lesión en el músculo isquiosural derecho. Apareció por sorpresa en la convocatoria contra el Villarreal tres semanas más tarde, jugó el último cuarto de hora y se lesionó en la parte posterior del muslo izquierdo. La previsión era que estuviese mes y medio parado y ya ha cumplido cinco semanas, por lo que tampoco tendrá ningún problema para estar en plenas condiciones para el regreso de la competición. La Real no ha querido correr muchos riesgos con un futbolista tan joven y con un tren inferior tan fuerte.

Carlos no tiene tanto

El delantero sevillano se rompió el pasado miércoles en el Pizjuán en la última jornada de Liga, en la que se produjo una lesión en el bíceps femoral izquierdo. Es la segunda dolencia muscular que sufre esta temporada después de caer en el entrenamiento de la víspera a arrancar el campeonato en Cádiz, que le tuvo casi dos meses parado. Ahora no parece tan grave y en un mes podría estar listo. Aunque parece que se lesiona mucho, lo cierto es que ha tenido que jugar cinco partidos de titular en apenas 19 días después de estar más de un año de baja y el cuerpo se ha resentido. Pero en general su estado es óptimo y estará en plenas condiciones para jugar ante Osasuna.

David Silva sufrió en Valladolid una lesión en el músculo recto femoral derecho que le impidió jugar cuatro partidos. Reapareció en Sevilla y volvió a acabar tocado, pero tampoco reviste gravedad. Lo mismo pasa con Zubimendi, que sufrió una contusión en las lumbares en el Pizjuán y fue baja en la Copa. El donostiarra se incorporará con normalidad al trabajo con el grupo a partir del 2 de diciembre.