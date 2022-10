El ataque de la Real Sociedad gana enteros

La Real Sociedad sabe perfectamente que las cosas se pueden alterar sin que haya ninguna explicación taxativa al respecto. Comenzó la temporada convulsionada por la salida de Isak, el retorno de Sorloth y la lesión de Sadiq. Todo ello unido a la recuperación de Oyarzabal para 2023. Había nervios con el gol. ¿Quién va a marcar si además venimos de una temporada en la que el punto de mira estuvo desviado y nos abonamos a sufrir sistemáticamente con el 1-0 y 0-1? Pues nada, el arranque de resultados está siendo excelente y de la mano con él el goleador.

El conjunto txuri-urdin lleva 21 goles marcados en estos primeros doce encuentros que ha jugado, ocho de competición liguera y cuatro de Europa League. Ha anotado trece en LaLiga y ocho en la competición continental. Cinco tantos más que el año pasado, tomadas también las ocho primeras jornadas de Liga y los cuatro encuentros de la Liga Europa con el PSV, Mónaco y dos choques ante el Sturm Graz. Hay un dato muy relevante y es que la Real ha marcado en todos los partidos que ha jugado en la presente temporada. Brais encabeza la lista de goleadores con seis dianas, le siguen Sorloth con cinco, Kubo con dos y con uno están Elustondo, Zubimendi, Silva, Guevara, Navarro, Diego Rico, Sadiq y el que hizo Isak al Barcelona antes de marcharse al Newcastle.

El dato 21 tantos ha marcado la Real en los doce encuentros oficiales que ha jugado -13 en competición liguera y 8 en Europa League- cinco más que el año pasado a estas alturas. Brais y Sorloth lideran la tabla de cañoneros, con seis y cincotantos respectivamente

Alexander Sorloth lleva ya cinco dianas, Carlos Fernández apunta a ser un jugador importante e Imanol ha encontrado en Take Kubo un socio perfecto para crear juego y marcar. Todo ello con el condimento de que Momo Cho ha dejado detalles de mucha calidad y que cada día que pasa está más cerca la vuelta del capitán al terreno de juego. La Real juega bien, sigue siendo feroz atrás y además marca goles.

Sorloth, de dulce

Sin duda alguna que en este apartado Brais tiene gran parte de culpa y sigue siendo el capo canioneri del equipo realista con seis tantos, pero los números de Alexander Sorloth van en clara mejoría comparados con el curso anterior. El noruego sumó frente al Sheriff su quinto tanto, con un zurdazo inapelable. Tres goles en Liga (dos al Girona y uno al Espanyol) y dos en Europa League (Omonia y Sheriff). Siempre que ha marcado el escandinavo, la Real ha ganado, un dato que se suele mirar sobre la importancia de los goles marcados. Cinco tantos en los nueve partidos que ha disputado son unas cifras muy interesantes para el delantero de Trondheim. Sin ir más lejos, la pasada campaña marcó siete en las tres competiciones (Liga, Copa y Europa League) y se enfundó la camiseta realista en 44 partidos.

La Real ha conseguido marcar en cada uno de los doce partidos que ha disputado tanto en Liga como en Europa League

No hay duda de que si continúa con esta progresión su número de celebraciones este año va a superar la del anterior con creces. Es un jugador del agrado de Imanol y Sorloth siente la confianza del oriotarra, con lo que esperemos que su ecosistema se parezca al que tuvo en Turquía cuando alcanzó los treinta tantos en una temporada.

Buenísimas vibraciones

El testigo de la excelentes vibraciones que ha dejado Sorloth en este arranque de año, lo ha cogido Carlos Fernández. Los 45 minutos que disputó ante el Sheriff no son sino la rúbrica de que está completamente recuperado de la lesión y que ahora deben llegar los partidos completos para él y los goles. Una noticia estupendamente recibida por el equipo y sobre todo su entrenador, quien tiene una pieza más para dosificar minutos en los puestos delanteros con la entrada del de Castilleja de Guzmán. Dejó un buen sabor de boca sus 45 minutos ante el equipo moldavo, con cuatro remates a puerta, uno de ellos al palo, y un trabajo incansable tanto para generar como para finalizar. Carlos Fernández ha perdido año y medio de su fútbol por una fatal lesión y no cabe duda de que se quiere volver a reenganchar. Además tiene compañeros y un juego que le benefician. Con pasadores de la talla de Silva, Brais o Merino y el trabajo que hacen Sorloth o Kubo, no pasará mucho tiempo para que el sevillano vuelva a celebrar un gol. Ya se le vio en el primer tiempo ante el Sheriff que no ha perdido su chispa y hambre. Con buena presión, un juego aéreo notable que hace a veces de desatascador cuando la Real juega en largo y unos movimientos al espacio que crean incertidumbre en la defensa. Se entendió bien con Sorloth y seguro que si comparte minutos con Kubo en la delantera, se asociará con el nipón a las mil maravillas.

Electricidad y trabajo

Y a los dos arietes sanos que tiene Imanol hay que añadir la apuesta que ha tenido el entrenador txuri-urdin de colocar a Take Kubo en punta. El nipón le ofrece una gama de recursos y de versatilidad que hacen del ataque imprevisible. No hablamos de un delantero puro, pero Kubo demuestra que con clase y calidad se puede hacer de todo. Si se descuelga, echa una mano al equipo y tiene una zurda con la que saca petróleo. Lleva dos goles en su cuenta y ha estado en la fabricación de un puñado de ellos.

Cuando Imanol recupere a Momo Cho y Oyarzabal va a tener una batería de cinco artilleros de primer nivel final de curso

Y es que además defensivamente dota de muchísimos metros al equipo, echando una mano sin descanso si toca bajar al campo propio. Kubo se ha metido a la afición en el bolsillo por su trabajo y electricidad y se ha erigido en el compañero de fatigas de Sorloth en la delantera. Pero si es alineado junto a Carlos Fernández, no parece que haya problema de entendimiento con el japonés, sino todo los contrario. Sobre los hombros –mejor dicho, pies– de Sorloth, Carlos Fernández y Take Kubo recae la principal misión de marcar. Aunque por el momento quien más goles lleva es Brais Méndez.

Si no hay contratiempos en forma de lesiones con los tres delanteros y se va añadiendo a Cho cuando se recupere y a Mikel Oyarzabal a principio del año que viene, Imanol va a tener una batería de artillero propia de un B-52. Solo queda hacer blanco.