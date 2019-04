Aspas-Oyarzabal, el ADN de Celta y Real Referentes. Oyarzabal y Aspas encarnan lo mejor de la Real y el Celta. Ambos quieren llevar a sus equipos a cotas más altas de las actuales. Los dos referentes llegan dispuestos a impulsar a sus equipos a cumplir sus objetivos ÁLVARO VICENTE Domingo, 7 abril 2019, 07:29

Canteranos, referentes indiscutibles de Celta y Real, Iago Aspas (Moaña, 1987) y Mikel Oyarzabal (Eibar, 1997) están llamados a ser decisivos esta tarde. Aspas ha vuelto pisando fuerte después del calvario por el que ha pasado desde finales de diciembre cuando se lesionó, mientras que Oyarzabal se presenta en Vigo encarnando la bandera de la Real como capitán, autor del gol que dio la victoria a los blanquiazules el jueves ante el Betis en Anoeta, y líder indiscutible pese a no haber cumplido todavía 22 años. Son dos de los jugadores de esta Liga. Ambos futbolistas son los máximos goleadores nacionales en las dos últimas temporadas de LaLiga: 35 goles suma Aspas, por los 24 de Oyarzabal.

Las lágrimas de Aspas al acabar el último partido que jugó el Celta como local, el pasado sábado ante el Villarreal, en el que marcó dos de los tres goles, encarnan lo que supone este club para él. «He sufrido muchísimo. Mi familia sabe todo lo que he aguantado estos tres últimos meses sin poder ayudar a mis compañeros», dijo.

Su ausencia fue una carga demasiado pesada para sus compañeros y para él mismo, que veía con impotencia desde la grada cómo volaban los puntos de Balaídos jornada tras jornada y su equipo se hundía más y más en la tabla. Las lágrimas de un jugador que lleva al Celta en su ADN. «Creo que no nos merecemos a esta afición», confesó mientras la grada seguía coreando su nombre sin descanso.

Oyarzabal 12 goles suma Mikel Oyarzabal en la Liga. Ha disputado 143 partidos con la Real desde que debutó el 25 de octubre de 1995 en un Levante-Real que acabó 0-4. 15/16: Jugó 22 partidos de Liga, marcó seis goles, y dos de Copa. 16/17: 38 de Liga (2 goles) y 5 de Copa (2 goles). 17/18: 35 de Liga (12 goles), 2 de Copa y 6 en Europa League (2 goles). 18/19: 29 de Liga (12 goles) y 4 de Copa (1 gol).

Aspas vuelve con el objetivo de ser importante en la pelea por salvar a su equipo. Si lo consiguen, no hará más que agrandar su figura en Vigo, donde le veneran y donde quiere retirarse renunciando a la posibilidad de jugar en alguno de los clubes que se han interesado por él en los últimos años. «Hay muchos jugadores a lo largo de la historia a los que les ha pasado eso. A mí siempre me recuerdan el caso de Le Tissier, que vivió una situación parecida a la mía en el Southampton. A mí me gustaría ser leyenda aquí».

Aspas 13 goles esta temporada suma Aspas. Ha marcado con la pierna izquierda (ocho), con la derecha (uno), de cabeza (dos), de libre directo (uno) y de penalti (uno). Trofeo Zarra Ganador de los dos últimos trofeos Zarra, está excepcionalmente posicionado para pelear por su tercer galardón como máximo goleador nacional, clasificación que encabezaba con claridad antes de lesionarse. Con treces tantos está empatado con Jaime Mata. A un gol está Oyarzabal.

Ahora, tres meses después, suma trece tantos y está empatado con Jaime Mata. El problema para él es que le discute este trono Oyarzabal, que ahora mismo va sin cadena dispuesto a llevar a la Real Sociedad a los puestos europeos. Autor de nueve de los últimos once goles de la Real Sociedad , Oyarzabal, con doce dianas, ha igualado su mejor registro goleador en la Liga conseguido la pasada temporada. Es el goleador más joven de la categoría, ha conseguido tres dobletes esta temporada -Sevilla, Leganés y Athletic- y únicamente ante el equipo sevillista y ante el Valladolid en Anoeta sus goles no otorgaron puntos a su equipo.

Pero no solo eso. Oyarzabal también le pisa los talones a Aspas en la selección. Es uno de los líderes de la Sub21 y está rozando las convocatorias de la absoluta, de la que se ha quedado fuera Aspas. El eibartarra no se ha perdido ningún partido desde noviembre. Lleva 24 seguidos y suma 3.100 minutos esta temporada entre Liga (2.776), Copa y los que ha jugado con la Sub21. Es el futbolista total. Es cuestión de tiempo que supere los números de Aspas. Entre otras razones porque tiene diez años menos.

El realista presenta unos números de récord. Ha jugado ya 143 partidos con la Real en los que ha marcado 37 goles desde que debutó el 25 de octubre de 2015 en la victoria de la Real por 0-4 en el campo del Levante. Ha marcado cuatro goles en los últimos cuatro encuentros de la Real. Iago Aspas suma 220 partidos en la Liga -todos en el Celta salvo su breve incursión en el Sevilla en el que jugó nueve partidos en la 2014/15- y ha marcado 107 goles en todas las competiciones.