Asier Illarramendi, sancionado, no podrá jugar ante el Panadería Pulido

Asier Illarramendi no va a poder jugar el miércoles en el Estadio de Gran Canaria ante el Panadería Pulido (a las 21.00 horas, por DAZN). El mutrikuarra arrastra la tarjeta roja que vio en la edición de la temporada 20/21 de la Copa del Rey ante el Betis en Sevilla, en los octavos de final (3-1). La jugada en la que fue expulsado, en la que de nuevo estaba metido de por medio Mateu Lahoz, provocó una tremenda polémica. El capitán realista estaba muy cerca de volver a competir tras varios meses de baja, pero el club txuri-urdin ha confirmado que su convocatoria no está permitida para este encuentro.

La surrealista jugada por la que Illarramendi no va a poder jugar en Copa este miércoles tuvo lugar en la segunda parte. El de Mutriku fue a disputar un balón con Sidnei y en su intento de robar el balón metió el pie, pero no impactó con el bético, que se tiró de forma deliberada al suelo fingiendo ser víctima de un golpe que nunca se produjo. Mateu Lahoz decidió en ese momento amonestar a Mikel Merino, porque pensaba que había sido el navarro el infractor. Desde el VAR le avisaron de que el que cometió la -supuesta- falta era Illarramendi, que ya había visto previamente una cartulina.

Tras acabar el encuentro el colegiado valenciano reconoció a los jugadores realistas que de haber sabido que había sido Illarra, no habría sacado la amarilla porque sabía que era la segunda. Desde el VAR nadie le avisó tampoco de que no existía tal infracción, ante la sorpresa e incredulidad de todo el banquillo blanquiazul, e Illarramendi se marchó a los vestuarios con un rostro que era la viva imagen de la desolación. Aquella eliminatoria la perdió en la prórroga el conjunto txuri-urdin, que vivió en el Benito Villamarín una triste y amarga noche copera en medio de la niebla.

Recurso desestimado

La Jueza Única de Competición, Carmen Pérez González, desestimó las alegaciones presentadas por la Real Sociedad tras esa polémica roja, confirmando así el partido de sanción que acarreaba la expulsión. El club txuri-urdin presentó un recurso ante el Comité de Competición para que dejara sin efecto la segunda amonestación que mostró Mateu Lahoz al jugador blanquiazul, defendiendo que «hay error material manifiesto en el acta arbitral al no existir contacto alguno que cause un derribo por parte del jugador amonestado». Había miedo de que no pudiera jugar la final ante el Athletic de La Cartuja. El club guipuzcoano también aportó un vídeo de la acción como prueba para argumentar su posición, pero para Pérez González no fue suficiente.

El encuentro ante el modesto conjunto canario de la 2ª RFEF de este miércoles era una interesante oportunidad de ver de nuevo en acción a Illarramendi, que este curso no ha podido debutar aún debido a diversos problemas físicos. Habrá que esperar al sábado, y con todo un Real Madrid enfrente en Anoeta, para ver si Imanol le da sus primeros minutos de la temporada.