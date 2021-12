Ayer no era lo que se veía sino lo que se sentía, los intangibles. Como esa certeza subjetiva de que con Illarramendi los resultados mejoran aunque eso no tenga que ver con el juego, no al mno se enos siempre. No hay otro como él en la Real. Ninguno es capaz de anticiparse a lo que sigue después. Illarramendi coge el sitio, acaricia el balón y

Este contenido es exclusivo para suscriptores Suscríbete por 6,95€ a El Diario Vasco ON+ y disfruta de todo el contenido SuscríbeteMás información ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión