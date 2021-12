Asier Illarramendi no estará hoy en Las Palmas por arrastrar una sanción desde la Copa del año pasado, pero tampoco lo estaría si no mediara tal castigo. Lo reconoció Imanol ayer. «Todavía no está del todo bien. Seguramente aunque hubiera podido jugar tampoco hubiera echado mano de él. Sigue en el proceso de adaptación y todavía no está