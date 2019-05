Real Sociedad Illarramendi: «No estoy al cien por cien pero tengo ganas de ayudar» Asier Illarramendi en rueda de prensa. / Lusa Final de Liga Asier Illarramendi espera «un partido a vida o muerte» en Cornellá y confía en que Sevilla y Athletic serán profesionales GAIZKA LASA Jueves, 16 mayo 2019, 15:28

Asier Illarramendi ha hablado este jueves de la larga sequía que le ha mantenido fuera de los terrenos de juego desde el 10 de febrero por lesión. Tras reaparecer el domingo en Anoeta contra el Real Madrid ha señalado que «siento que he estado mucho tiempo lesionado y pensaba que iba a recuperarme antes. Pero no me sentía al cien por cien y en esos casos es mejor parar un poco más. Ahora, he vuelto y a pesar de terminar con buenas sensaciones el domingo, no estoy al cien por cien, y todavía tengo algo de molestias. Pero todos queremos estar en este tramo final».

Ha asumido que «las lesiones nunca vienen bien pero son parte del juego. Por fortuna hasta ahora no había tenido muchas lesiones. Esta vez he intentado volver lo antes posible pero cuando entrenaba no me sentía a gusto. A pesar de que volví el domingo no me encuentro al cien por cien pero estoy con ganas de ayudar».

Ha reconocido que «no me gusta ver los partidos desde fuera. Cuando estás en el campo sientes que aportas. Fuera, intentas dar consejos o indicar cómo ves el fútbol, pero a todos nos gusta ayudar desde el campo. a todos nos gusta jugar».

Sobre la circunstancia de que el sábado puede cumplir 200 partidos con la Real, ha afirmado que «es un número bonito. Cuando vine a la Real con 11-12 años, no me imaginaba llegar al primer equipo, aunque era un sueño. La Real es mi familia, me ha dado todo lo que tengo, todo lo que soy, y estoy muy contento. Después de 200 partidos, ya se supone que eres un hombre importante del equipo, quiere decir que llevas unos cuantos años y tienes un cierto peso. Ahora que además ha entrado gente joven, hay que ayudarles».

Asier Illarramendi. / Lusa

Sobre las opciones europeas que se juega el equipo en Cornellá, ha asegurado que «somos conscientes de lo que hay en juego. La temporada no ha sido fácil para nadie, hemos tenido muchos altibajos pero todavía estamos con opciones de Europa y vamos a pelear por eso».

La Real necesita que el Athletic pierda en el Sánchez Pizjuán, y ante las teorías conspiratorias que dicen que a los dos equipos les puede venir bien pactar un empate para tener plaza europea, ha sostenido que «todos los equipos son profesionales. El Sevilla puede entrar en Champions y el Athletic puede ser sexto sin tener que jugar las previas de la Europa League. Cada cual tiene sus cosas en juego. Cada cual verá lo que tiene que hacer. Lo que tenemos que hacer nosotros es ganar nuestro partido y luego esperar. Pero sobre todo, ganar».

Ha defendido que «ojalá que estemos en Europa la próxima temporada. Estamos peleando hasta la última jornada. Lo importante es hacer lo nuestro. Tenemos que ganar sí o sí y esperamos que el séptimo sea nuestro».

Sobre el choque ante el Espanyol, ha explicado que «nos queda un partido complicado. Ellos también se juegan el séptimo puesto y últimamente no han perdido partidos. Aquí ya vimos un equipo bueno defensivamente y ofensivamente. Allí será un partido complicado, pero hemos preparado bien el partido y sabemos lo que tenemos en juego. Será un partido a vida o muerte»

También se ha referido a los dulces momentos que está viviendo el equipo femenino. «Está claro que todos queremos algo así. Se me vino a la cabeza el ascenso. Aunque yo estaba en en Sanse, entrenaba con el primer equipo y me acuerdo cómo cruzamos la Avenida llena de gente. Se se me vino a la cabeza esa imagen. Ojalá algún año consigamos algo así».