Fútbol Asier Garitano entrenará al Alavés Asier Garitano, durante el partido ante el Alavés en Anoeta, el último en el que dirigió a la Real. / MICHELENA El club y el técnico, que negocian la inclusión de una cláusula de renovación automática en caso de salvación, ultiman el acuerdo IÑIGO CRESPO VITORIA. Martes, 30 abril 2019, 07:39

Asier Garitano (Bergara, 49 años) será el entrenador del Alavés la próxima temporada, según ha podido saber este periódico. El club albiazul y el extécnico de la Real Sociedad concretan los detalles finales del contrato, que les unirá hasta el 30 de junio de 2020. Las negociaciones de los últimos días se han centrado en la inclusión de una cláusula de renovación automática en caso de lograr la permanencia al final de la campaña, y todo indica que esa condición figurará en el documento que firmen la entidad del paseo de Cervantes y el preparador guipuzcoano. De hecho, ambos prevén que las conversaciones cristalicen en un acuerdo esta misma semana.

El exentrenador del Leganés y de la Real Sociedad, entre otros, era el elegido por el Alavés para recibir el testigo de Abelardo, tal y como adelantó este periódico la pasada semana. Una vez que el club recibió la negativa del 'Pitu' a extender su contrato, la dirección deportiva que lidera Sergio Fernández activó la opción de Garitano como máxima prioridad. El conjunto albiazul, en este sentido, observa al de Bergara como un peldaño de transición natural tras los notables proyectos de Mauricio Pellegrino, que finalizó noveno en Liga y subcampeón en Copa, y el 'Pitu', artífice de una salvación casi milagrosa el pasado curso y una candidatura para clasificarse Europa que todavía está en juego.

49 años tiene Asier Garitano, que ha dirigido al Leganés y a la Real Sociedad en Primera División. 1 año de duración tendrá su contrato con el Alavés, aunque negocian la opción de incluir cláusula de renovación en caso de permanencia.

Garitano coincide en varios puntos con sus exitosos predecesores, como en la construcción del equipo desde una estructura sólida y un ataque vertical y de transiciones rápidas. Con esas armas y un estudio analítico de los adversarios condujo al Leganés desde la Segunda División B hasta la Primera en solo tres años, además de sellar la permanencia sin dramatismos en las dos campañas que dirigió a los pepineros en la élite. Al guipuzcoano, además, tampoco le avala una brillante trayectoria como futbolista ni el vínculo a un determinado club por su pasado, sino que ha alcanzado la élite de manera gradual, desde la categoría de bronce y con un breve paso por el conjunto de la AFE.

Un equipo versátil

Aunque su paso por la Real Sociedad esta misma campaña resultó menos brillante, el Alavés interpreta que su breve aventura en San Sebastián se debe más a una marcada diferencia entre la filosofía futbolística del vestuario y la del cuerpo técnico que a una falta de carisma o nivel táctico. De hecho, fue el conjunto albiazul el que precipitó su despido, tras imponerse por la mínima en Anoeta justo antes del parón navideño (0-1). La entidad del paseo de Cervantes, próximo rival de los txuri-urdin este sábado (Mendizorrotza, 18.30), entiende que ese revés puntual en su trayectoria lo convierte en un candidato factible, ya que de otro modo resultaría inalcanzable a nivel económico.

El entrenador, mientras tanto, observa Vitoria como destino idóneo para relanzar su carrera, ya que encuentra similitudes entre el proyecto albiazul y el del Leganés, que él mismo levantó desde la base.

No obstante, Garitano no se define como un técnico con un estilo definido, sino que trata de amoldar su plantilla y sus recursos a las circunstancias, al momento y al rival, al que desgrana al milímetro durante la semana. «Cuando me preguntan a qué juego siempre respondo igual: un domingo jugaremos a una cosa y el siguiente a otra. Y me gustaría que en el mismo partido pudiéramos jugar a tres cosas diferentes. Presionar alto cuando interese, presionar bajo para poder salir después, dominar el juego directo... Creo en los espacios y no en los sistemas o dibujos. Veremos dónde es más débil el equipo contrario y trataremos de atacar esos espacios», explicó en una entrevista concedida a este periódico en junio, poco antes de comenzar el presente curso.

El próximo técnico albiazul se encontraba en las últimas fechas en Alicante, donde comenzó su carrera como entrenador y donde militó en una de sus etapas como jugador. También se acercó hace un par de semanas al Cerro del Espino, donde observó numerosos entrenamientos del Atlético. Y es que el Cholo Simeone es uno de sus entrenadores más admirados por su estilo, metodología y sus conocimientos tácticos, que lo han situado entre los mejores estrategas del mundo. La figura del argentino, de hecho, se encuentra entre las más influyentes para Pellegrino y Abelardo, tal y como han manifestado en más de una ocasión.

Con antelación

El Alavés y Garitano, por lo tanto, confían en resolver los últimos detalles en cuestión de escasos días para que el técnico pueda comenzar a trabajar en materia de incorporaciones en colaboración con la dirección deportiva y analice a su nuevo equipo, antes de asumir el cargo de cara a la próxima temporada. Además, en caso de que los albiazules finalicen séptimos, deberán arrancar la campaña con antelación, ya que disputarían la primera previa a finales de julio, casi un mes antes de que arranque la Liga.