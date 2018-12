Asier Garitano se despide de la afición de la Real Sociedad Asier Garitano durante su útimo partido con la Real Sociedad, ante el Alavés. / L. Michelena El exentrenador de la Real agradece el cariño recibido y desea éxito a su sucesor DV Viernes, 28 diciembre 2018, 20:35

La Real Sociedad ha difundido a última hora de esta tarde una carta de despedida de Asier Garitano a la afición txuri-urdin. En la misma el técnico de Bergara agradece el cariño recibido y desea suerte a su sucesor, Imanol Alguacil.

Texto íntegro:

«Con estas breves líneas quiero agradeceros todo el cariño que me habéis transmitido en este tiempo en el que he sido entrenador de la Real Sociedad. Allí donde me he cruzado con cada uno de vosotros he sentido un respeto y comportamiento hacia mi persona que me han hecho orgulloso de formar parte de este club. Y, cómo no, quiero también desearle a Imanol toda la suerte del mundo para que lleve a la Real lo más alto posible»