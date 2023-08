Arsen Zakharyan, rumbo a San Sebastián

El fichaje de Arsen Zakharyan por la Real Sociedad ha quedado desbloqueado después de que los agentes del jugador llegaran este jueves a un acuerdo con el Dinamo de Moscú para el cobro de la comisión que le reclamaban. Así las cosas, el jugador viajará este viernes a San Sebastián. Una vez aquí quedará pendiente que supere el reconocimiento médico, trámite previo para que la operación sea rubricada por todas las partes y se anuncie su contratación.

La que será tercera incorporación del verano después de Hamari Traoré y André Silva se ha retrasado por esas diferencias entre su representante, Pavel Andreev, y el conjunto moscovita ajenas a la Real Sociedad. A última hora de la noche del jueves llegaron a un acuerdo por el que, según la prensa rusa, el agente cobrará 2 millones de euros por la operación. Quedaba resuelto el último nudo que impidió que Zakharyan volase hasta Gipuzkoa a comienzos de esta semana.

Porque como ya anunció este periódico el pasado viernes el club txuri-urdin tenía avanzado un acuerdo con el Dinamo por 12 millones para su fichaje que no tardó en cerrarse. El club moscovita quería un porcentaje de un futuro traspaso y al final la parte variable de la operación se fijó en el 10% de una venta posterior, algo entendible al tratarse de un jugador con un porvenir prometedor y que tendrá en LaLiga un buen escaparate para demostrar sus condiciones. Su valor de mercado está cifrado en 15 millones y entraba en su último año de contrato.

No es la primera vez que la Real cede parte de los derechos al conjunto vendedor para que el montante final de la compra no sea tan elevado. Así sucedió en 2017 con Diego Llorente, por el que pagó 6 millones al Real Madrid reservándose éste el 50% de la plusvalía de una venta. Cuando tres años después lo transfirió al Leeds United, en Anoeta se quedaron con 14 de los 21 millones de la operación. Con Kubo sucedió algo parecido el verano pasado, ya que a cambio de ceder al conjunto blanco la mitad de un futuro traspaso solo tuvo que desembolsar 6,5 millones por él. Un buen negocio acorde al rendimiento que está dando y a su revalorización, ya que hoy en día está tasado en 25 millones.

El acuerdo alcanzado con el Dinamo fue tan firme que el domingo no jugó en el partido de liga contra el Baltika Kaliningrado por orden de su club, algo que confirmó el entrenador, Marcel Licka, cuando fue requerido por los periodistas acerca de su ausencia y respondió: «Ya puede ser considerado jugador de la Real Sociedad».

Desde San Sebastián se recibió el gesto de no alinearle como la confirmación del pacto alcanzado pero aún quedaba mucho camino por recorrer, ya que el jugador no terminó de subirse al avión. Faltaban por entenderse el Dinamo y su agente, que no ha sido asunto menor vistos los acontecimientos.

El miércoles trascendió que Zakharyan se entrenó con su equipo en Moscú por una información facilitada por el departamento de prensa en la que no se daban más detalles de la operación porque su desarrollo dependía «de las acciones de otras partes». Para entonces diversas informaciones en Rusia ya apuntaban a un problema en el cobro de las comisiones entre el Dinamo y sus agentes.

La semana se ha hecho larga

La Real ha seguido con incertidumbre los acontecimientos porque era algo que se escapaba de su radio de acción y cuya solución dependía de terceros actores. Lo que tenía claro y le daba confianza es que el acuerdo con el club y con el jugador era firme, aunque ya se han roto operaciones por discrepancias en el reparto de las cantidades a cobrar por los representantes.

En este caso, la postura de Zakharyan de aterrizar en LaLiga de la mano de la Real Sociedad ha tenido también su importancia en el desenlace final. El Estrasburgo y el Ajax han pujado fuerte por su fichaje, pero al jugador no le atraía tanto recalar en la liga francesa ni en la neerlandesa como en la de aquí. En el caso del conjunto galo, sus dueños son los mismos del Chelsea, el consorcio estadounidense BlueCo, y ya han invertido este verano 53 millones en fichajes.