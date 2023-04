Aritz, novedad en una lista en la que no está Carlos Fernández

Aritz Elustondo es la gran novedad en la convocatoria de la Real Sociedad para visitar este domingo (18.30 horas) al Villarreal. El beasaindarra, que el pasado 3 de marzo extendía su contrato con la entidad txuri-urdin hasta junio de 2026, vuelve así a una lista tres meses después de sufrir un esguince en su tobillo derecho en el encuentro disputado el 29 de enero en el Bernabéu frente al Real Madrid.

Imanol Alguacil afronta con toda su artillería el duelo frente al conjunto amarillo, para los que ha citado a los 23 futbolistas de la primera plantilla que tiene a su disposición. El oriotarra recupera a Mikel Merino respecto al último choque frente al Elche, donde cumplió un encuentro de sanción por acumulación de tarjetas amarillas, pero no podrá contar en La Cerámica con Carlos Fernández, que se ha caído de la convocatoria después de que no se haya ejercitado ni ayer ni hoy por unas molestias en el cuádriceps. El delantero sevillano no termina de levantar cabeza. En los 39 partidos oficiales que la Real lleva disputados esta temporada, solo ha sido titular en ocho.

Así las cosas, el técnico blanquiazul se lleva a castellón a Remiro, Zubiaurre, Sola, Zubimendi, Illarramendi, Zubeldia, Aritz, Barrenetxea, Merino, Oyarzabal, Cho, Aihen, Kubo, Rico, Guevara, Navarro, Gorosabel, Sorloth, Pacheco, Silva, Turrientes, Brais y Le Normand.