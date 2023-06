Aritz: «Illarramendi va a dejar un agujero grande en el vestuario»

Aritz Elustondo ha sido una de las bajas con las que cuenta Imanol Alguacil para despedir la temporada ante el Sevilla. El lateral txuri-urdin, cómo no, ha querido olvidarse de Asier Illarramendi, a quien ha asegurado en Dazn se va a echar mucho en falta. «Son momentos de muchísimas emociones, a todos nos puede pasar. Ha tomado la decisión. Estar tranquilo es lo más importante, se le va a echar muchísimo de menos y va a dejar un agujero grande en el vestuario. Suelen pasar estas cosas y hay que desearle lo mejor a partir de ahora.

El donostiarra también ha valorado la gran temporada de la Real Sociedad y, cómo no, de la labor de Imanol Alguacil. «Nos da las gracias él a nosotros pero hay que dárselas a él. Es el mejor entrenador que podemos tener nosotros. Los datos hablan mucho y bien del trabajo que está haciendo él y su staf. Que sea nuestro entrenador hasta cuando quiera».

Sobre su mala racha con las lesiones, Aritz se ha sincerado reconociendo que no queda otra que mirar para delante. «Cuando uno cae lesionado, son momentos duros, en los que sufres pero tienes que tirar para delante, no queda otra. En enero tuve la mala suerte de lesionarme en el tobillo, pensaba que iba a volver antes. Se suele sufrir y no queda otra. La experiencia es lo que te da ese punto de tranquilidad en determinados momentos. Muchos jugadores han vivido momentos así de no estar al 100%, el equipo te necesita y no queda otra».