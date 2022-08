Aritz Elustondo suma y sigue como txuri-urdin. El beasaindarra, que ha sido titular en las dos primeras jornadas de la Liga como lateral, cumplirá 200 partidos con la camiseta de la Real Sociedad este sábado en Elche. Asegura en una entrevista concedida al club que «no siempre se cumplen 200 encuentros con la entidad txuri-urdin», y le perece «una cifra para estar orgulloso».

El deseo del defensa es «poder defender la camiseta de este club por mucho tiempo». A pesar de que ha pasado «momentos buenos y no tan buenos», el central sigue «igual de orgulloso que cuando fui centenario». Mirando a futuro, «ahora mismo no estoy pensando en los 300 partidos sino en ir día a día. Ojalá pueda llegar a esa cifra, pero ahora mismo no es una prioridad». Echando la vista atrás, recuerda la «unión» que tiene la Real en todos sus aspectos, «al fin y al cabo eso es lo que nos ha mantenido en bloque a los jugadores, y queremos que esto continúe».

🎙️ @AritzElustondo: "Orgulloso" 💪



🔝 Aritz cumplirá 200 partidos con la Real este sábado 👏



💙 Uno de los nuestros 💙#AurreraRealapic.twitter.com/LN4BzitOlo Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) August 25, 2022

Aritz admitió que «el inicio en casa no era el que queríamos, pero vamos a ir a Elche a traernos los tres puntos». De cara a la temporada ha asegurado que «cada fin de semana salimos a ganar y a defender el escudo que llevamos», a lo que añadió que «sabemos lo que representamos en Gipuzkoa».

Aritz siempre ha cumplido en el campo, ya sea jugando de central o de lateral, pero debido a recurrentes problemas físicos, no era capaz de jugar con continuidad diez o quince partidos seguidos. Las situación ha cambiado ahora, y es que desde el 25 de febrero de 2021, cuando en la previa del partido decisivo de Europa League en Nápoles se despertó de la siesta con el tobillo muy inflamado, no se ha perdido ningún partido por lesión. Tras un final de temporada pasada en el que Imanol optó por Zubeldia para acompañar a Le Normand, este curso lo ha arrancado siendo importante en el flanco derecho de la zaga, ante la lesión de Sola, las dudas físicas de Gorosabel y la marcha de Zaldua.

Aritz debutó con el primer equipo en la Liga en enero de 2015 en la derrota 0-1 contra el Rayo Vallecano, bajo las órdenes de David Moyes.