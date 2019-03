Real Sociedad Aritz Elustondo: «Tenemos que hacer autocrítica y pensar en lo que estamos haciendo» Aritz Elustondo accede al campo Z2. / LUSA Jugador de la Real Sociedad I.L. SAN SEBASTIÁN. Domingo, 17 marzo 2019, 09:08

Fue uno de los mejores jugadores en la noche del viernes. Aritz Elustondo regresaba a un once tras siete jornadas sin formar de inicio. A pesar de esa inactividad, al defensa beasaindarra se le vio pletórico en el corte y muy serio en las disputas. Llegó a tener incluso el gol de la victoria en la última jugada del partido, pero el esférico terminó en saque de esquina.

- El viernes volvió a un once y ocupó el puesto de central. ¿Cómo se vio sobre el campo?

- Contento por volver a un once. Llevaba un tiempo con molestias y no me encontraba del todo bien, pero ante el Levante me llegó la oportunidad de partir de inicio y jugar todo el partido. Estoy contento por volver, pero muy fastidiado por el empate.

- Una nueva jornada en la que no se consigue la victoria y ya van tres seguidas...

- Hemos estado cerca, pero se nos han escapado dos puntos. Esa es la lectura que hago. Tenemos que hacer autocrítica de lo que ha pasado. El equipo hizo una gran primera parte y debimos marcharnos al descanso con una renta mayor. Esto es Primera División y si perdonas lo terminas pagando.

- El Levante dio un paso al frente en la segunda mitad pero, ¿realmente hizo tantos méritos como para llevarse un punto de Anoeta?

- Ellos apretaron en la segunda parte pensando que no tenían nada que perder. Nos complicaron un poco las cosas aunque también tuvimos ocasiones claras. Si hubiésemos marcado el segundo gol quizá ellos no se hubiesen volcado tanto en ataque.

- Tuvo en sus botas el gol de la victoria en la última jugada del partido, pero el esférico terminó en saque de esquina.

- Así es. Creo que fue un barullo dentro del área pequeña. Intenté darle con cualquier cosa, pero no pudo ser. Si soy sincero ni me di cuenta de quién la paró.

- Da la sensación de que sin Willian José al equipo le cuesta marcar goles. ¿Es así?

- Es cierto que la baja de 'Willy' es importante, pero hay mucha plantilla y entre todos creo que somos capaces de suplir sus goles.

- El viernes el equipo volvió a encajar a balón parado. ¿Sufre el equipo en estas jugadas?

- Es el tercer partido consecutivo en el que encajamos a balón parado. El partido lo teníamos bastante encarrilado hasta que llegó esa jugada.

- Después de este tropiezo, ¿cómo de lastradas se ven las opciones de entrar en puestos europeos?

- Todavía quedan diez partidos y treinta puntos en juego. Tenemos que luchar por conseguir los máximos posibles y a final de temporada veremos si hemos aprobado o no el examen.

- Debutó en liga el octavo canterano. ¿Cómo vio a su compañero Ander Guevara?

- Creo que todo el que se acercó el viernes a Anoeta pudo ver el gran partido que hizo. Demostró mucha personalidad y en todo momento quiso el balón. Me alegro mucho por él porque es el premio que busca todo canterano.

- Ahora llega un parón por los compromisos internacionales. ¿Cómo va a gestionar el equipo estas dos semanas sin liga?

- Después de las dos derrotas ante el Atlético y el Sevilla queríamos marcharnos al parón con una victoria. Hay tiempo para hacer autocrítica y pensar un poco en lo que estamos haciendo. Aunque queden dos semanas, ya pensamos en el partido contra el Valladolid.