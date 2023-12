Aritz Elustondo, Hamari Traoré y Ander Barrenetxea, entre algodones

Gaizka Lasa San Sebastián Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Jueves, 28 de diciembre 2023, 01:00 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

Imanol dirigió este jueves el primer entrenamiento tras la semana de parón navideño con menos efectivos de los que hubiera deseado y sin despejar del todo las dudas con las que el equipo terminó el último ciclo competitivo. Ni Aritz, ni Traoré, los dos laterales derechos que pidieron el cambio en el partido contra el Cádiz se ejercitaron con el grupo al no haberse recuperado al cien por cien de sus molestias físicas. Ambos tienen aún cuatro días para evolucionar y no están descartados, ni mucho menos, para jugar contra el Alavés, si bien no haber podido comenzar a trabajar con normalidad este jueves no constituye el mejor síntoma.

Otro que tampoco pudo entrenarse a la intensidad de los compañeros fue Ander Barrenetxea. Cabía la duda de si el extremo donostiarra pudiera incorporarse a las sesiones grupales este jueves tras varias semanas de reposo, pero su reaparición tendrá que esperar. El '7' realista se torció su tobillo derecho en el encuentro liguero contra Osasuna el 2 de diciembre y aunque en las previsiones del club entraba que pudiera regresar a la competición un mes más tarde, el 2 de enero contra el Alavés, aún persisten las dudas sobre esa posibilidad. Sadiq no llegó a tiempo Otro que no pudo sumarse al entrenamiento vespertino de este jueves fue Sadiq Umar. En su caso no fueron problemas físicos los que le impidieron ejercitarse en Zubieta sino trabas burocráticas que no le dejaron llegar a tiempo a su cita con el trabajo. Se espera que el delantero sí se persone esta mañana en la segunda sesión preparatoria para el derbi del martes. De esta manera, la noticia positiva de la jornada respecto a los jugadores sobre los que recaía algún tipo de duda la ofreció Arsen Zakharyan. El ruso sí que se entrenó como uno más, dejando atrás las molestias musculares que le dejaron fuera de la convocatoria del último partido contra el Cádiz cuando venía de jugar habitualmente. Junta a él, trabajó también con normalidad Brais Méndez, aún con una protección en su antebrazo tras la rotura de cúbito. El buen humor reinó en una sesión en la que el cuerpo técnico planteó varias carreras continuas para romper con la semana de vacaciones y poner de nuevo en marcha lo motores. este viernes , a puerta abierta La jornada de esta mañana será especial en Zubieta por el colorido que espera aportar la afición. El segundo entrenamiento posvacacional será a puerta abierta desde las 11.00 horas y se espera una masiva afluencia de niños y niñas dado el periodo festivo. Los aficionados podrán pedir autógrafos a sus ídolos y no faltará la clásica sesión de fotos entre futbolistas y realzales como regalo navideño. Por la acumulación de vehículos que puede esperarse, la Real ha habilitado el parking del Z7 al que se accede desde la subida hacia la incineradora. Se podrá entrar en el recinto a partir de las 10.00 horas. La entrada inferior de Zubieta se habilitará solo para peatones.