«El árbitro debería haber ido a ver la jugada» DV Lunes, 22 abril 2019

El gol de la victoria del Barça generó cierta polémica entre la parroquia txuri-urdin y también entre los jugadores. Aritz Elustondo subió una instantánea a una de sus redes sociales donde podía apreciarse el fuera de juego posicional de Dembélé, que interfería en la visión de Gero Rulli. Precisamente el arquero argentino fue el más crítico al término del partido y aseguró que «Dembélé me interfiere en el gol de Jordi Alba y el árbitro debería haber ido a ver la jugada en la pantalla. Es una jugada que al menos por respeto debes ver. No puede ser que algo tan claro como ese fuera de juego no sea interpretado por el árbitro». El propio Elustondo también aseguro que «Rulli dice que Dembélé le molesta en el segundo gol. No entendemos cómo no ha salido el VAR».