Arbitraje La Prensa de Madrid pone el foco en el árbitro y la local subraya la machada de la Real EL DIARIO VASCO SAN SEBASTIÁN. Martes, 8 enero 2019, 07:38

El triunfo de la Real -o la derrota del Real Madrid- abrió desde el domingo por la noche gran parte de los espacios deportivos en radio, prensa y televisión en medio mundo. El diario Marca, afín siempre al Real Madrid, detallaba ayer que el club blanco va a presentar una queja formal a la Federación Española por el supuesto penalti no pitado a Vinicius y en la crónica del partido especificaba que «al Madrid no le alcanzó para igualar siquiera a una buena Real» que aprovechó los fallos de los merengues y se apoyó en Rulli para ganar.

El diario As también incide en el supuesto penalti de Rulli al delantero brasileño. «Penalti no pitado de Rulli a Vinicius; el VAR no actuó», apunta.

El País detalla que la Real estuvo «acongojada de inicio y más fluida tras el descanso». En la crónica que firma José Sámano apunta que el Real Madrid ha tocado fondo tras un partido que fue entre malo y malísimo. Síntoma del desconocimiento que hay de la Real en la capital, Sámano escribe que «Esta Real hace tiempo que no se cree la Real», obviando el recorrido que le ha llevado desde Segunda a la Champions y a jugar en Europa de forma recurrente en los últimos años.

Bajo el título en portada de 'La Real rompe la maldición en el Bernabéu', al que acompaña una fotografía de un abrazo entre Rulli y Héctor Moreno, el diario Gara detalla en su crónica que la «Real no defendió ni jugó bien en el primer tiempo», pero tras el descanso se vio un equipo «muy diferente», «con más posesión y más juego ofensivo».

El Mundo Deportivo, en su edición de Gipuzkoa, abre con 'Imanol trae la magia' con un «excepcional e histórico triunfo». En la crónica de Ángel López se detalla que «la magia definitivamente apareció en el Bernabéu. Se apoderó de Willian José y (...) transmitió su influjo a un Rulli descomunal».