Los aplausos y el «Aupa la Real» de John Aldridge

Se le conoce como el primer extranjero de la época moderna de la Real Sociedad, aunque John Aldridge es mucho más que eso para la afición txuri-urdin. El jugador irlandés, un símbolo del Liverpool, cuya elástica roja defendió antes de recalar en Donostia, logró convertirse en un referente para la afición guipuzcoana tras desplegar su extraordinaria capacidad goleadora: 40 tantos en los 75 partidos que jugó como realista entre 1989 y 1991. Para cuando colgó las botas, 'Aldo' atesoraba una media de las que hacen parpadear: 437 goles en 784 partidos.

El exrealista, que en la actualidad ejerce de comentarista deportivo en el Reino Unido, se lo pasó también en grande anoche, en un encuentro que enfrentó a su querida Real Sociedad y al eterno rival de su querido Liverpool: el Manchester United. «AUPA LA REAL !!!», escribió en su cuenta de Twitter, acompañado de unos aplausos después de que el árbitro pitara el final del encuentro en uno de los templos mundiales del fútbol. «Mi gusto mucho amigos !!!», añadió, valorando en un castellano entendible la actuación de los txuri-urdin.

Para primera hora de la mañana el comentario tenía más de 2.000 'Me gustas' y dos centenares de comentarios, la mayoría de seguidores realistas que le muestran su admiración: «Aldo pitxitxi», «Eres muy grande John», «Aldo txapeldun» o «You're great». Un compatriota hasta le comenta que el año pasado estuvo en Donostia «y en un bar no me cobraron una cerveza y un pintxo tras estar hablando de ti todo el rato... El dueño era un gran seguidor tuyo». Comentario al que un donostiarra le responde: «Everybody in San Sebastián loves Aldo» (Todo el mundo quiere a Aldo en San Sebastián).

AUPA LA REAL 👏👏👏😂mi gusto mucho amigos !!! John Aldridge (@Realaldo474) September 8, 2022

Pero no todo son aplausos para 'Aldo', que ha levantado alguna que otra ampolla entre la afición mancuniana -los seguidores 'Red Devils'-, como ha sucedido en ocasiones precedentes, en las que el propio jugador ha comentado con sorna que gracias a las respuestas y comentarios que recibe en las redes sociales «sé que tengo muchos seguidores del Manchester United». Aldridge sigue al minuto la realidad del Liverpool, cuyo «decepcionante» inicio de Liga ha lamentado. Al menos la Real le ha dado una alegría.