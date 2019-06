Declaraciones Aperribay: «No hay conversación abierta para que salga un delantero centro» Jokin Aperribay, en Anoeta. / José Mari López El presidente de la Real Sociedad niega que la Real haya rechazado ofertas por Willian José ÁLVARO VICENTE Miércoles, 26 junio 2019, 14:56

El presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, ha desvelado esta mediodía que «no hay ninguna conversación abierta para que salga ningún delantero centro», descartando así la posibilidad de que «ahora» pueda salir Willian José. Solo en ese caso, en función de los movimientos que puedan producirse en lo que queda de mercado y el brasileño muestra una disposición a salir «que ahora no existe», la Real Sociedad podría activar la opción de fichar a Mayoral, por el que «no hay ningún acuerdo con el Real Madrid».

Aperribay ha repasado algunos de los nombres que están encima de la mesa en una entrevista en Radio Marca y ha admitido que «la planificación del primer equipo ha ido más rápida» de lo que suele ser habitual, «quizás por el conocimiento que Imanol tiene de los jugadores y de lo que tiene y le falta al equipo».

El presidente ha confirmado que la Real Sociedad lleva «tres meses» siguiendo la pista de Odegaard y que están pendientes de su decisión. «Hay que esperar a saber cuál es la voluntad del jugador y del Real Madrid. Llevamos dos-tres meses hablando con él. Tiene muchos equipos detrás de él. Tiene muchísimo talento y podría complementar la plantilla. Esperemos que venga». No sabe Aperribay de qué depende su decisión final. «No lo sé. No nos han transmitido de qué depende su decisión. Si el Real Madrid no quiere venir a la Real, no vendrá, y lo mismo el jugador».

De los fichajes ya realizados ha confesado que «el año pasado» ya preguntaron por Portu y ha pedido «paciencia» con Sagnan porque en «jugador joven, del 99. Es con el que más paciencia habrá que tener. Tiene mucha potencial. Tengo muchas ganas de conocerle».

No tiene dudas del rendimiento que pueda dar Remiro. «Es un jugador que estaba libre y que era de la cantera vasca. Tiene una mentalidad que sabe perfectamente lo que es la Real. Tanto él como Merino son jugadores muy competitivos que conocen el entorno y la adaptación suele ser muy buena».

De Olsen ha subrayado que «hay que esperar. Los nombres, las noticias, van muy por delante de la realidad. Hay que esperar. Es un grandísimo jugador. Tenemos conversaciones con ellos y hay que esperar».

Y de Mayoral ha negado que haya un principio de acuerdo con el Real Madrid. «Siento decir que no hay acuerdo con el Real Madrid ni con Mayoral». Y ha anadido que «no hay ninguna conversación abierta para que salga ningún delantero centro. Tenemos dos delanteros. Willian José, Isak y Bautista. No puedo decir más».

De Willian José ha dicho que «hay que esperar. No tenemos ninguna referencia del representante a que se quiera ir. Puede que nos enteremos los últimos». Y ha negado que haya habido un interés por Willian José y que se haya rechazado alguna oferta por él. «No ha habido nada», ha zanjado.

La Real Sociedad, según ha advertido, «no va a hacer nada» por vender a Willian José. «Si hay una oferta, veremos si la Real quiere venderle. No hay ninguna operación ahora. No nos hemos planteado nada. Depende mucho de la voluntad del jugador. No he hablado con Willian José desde que se marchó. Probablemente en el partido de Cornellá. Desde ese día no ha hablado. Evidentemente me gustaría que fuera el delantero de la Real».

En cuanto a Diego Llorente y la posibilidad de que salga, tampoco hay nada, según el presidente. «¿Tienes algo encima de la mesa? Nada. ¿Nos gustaría que siga? Sí. Es un chaval muy majo, que ha sido padre. Me da que ni se está planteando salir».

Otra posible salida podría ser Rulli aunque Aperribay ha pedido tiempo. «Es un gran portero. Hay que estar tranquilos. El mercado se está moviendo muy poquito. Muy pocos equipos han hecho todas las incorporaciones como nosotros. ¿Puede salir? Puede salir algún portero. En todos los mercados ha venido gente a buscarle -en alusión a Rulli-. Hasta ahora no se han movido muchos porteros (en el mercado). Hay que esperar».

También ha confesado que la Real Sociedad trabaja para gestionar la posición de central en la que hay seis jugadores. «Queda mucho mercado. Es verdad que tenemos muchos jugadores pero esa posición se está gestionando. Son centrales de calidad. Veremos. Quién se quede o no lo decidirá el entrenador, son decisiones técnicas».