Real Sociedad Aperribay: «Es una racha extraordinaria; estamos muy contentos» Aperribay, en el estadio de Anoeta / J. M. López Aperribay destaca el trabajo de Imanol pero es prudente aún al hablar de objetivos: «La Liga está igualada y decidirán los pequeños detalles» DV Jueves, 28 febrero 2019, 19:30

Jokin Aperribay ha comparecido este jueves ante la prensa con motivo de la exposición 'Puertas' en la que la Real Sociedad colabora con otras instituciones en esta iniciativa que tiene como objetivo promover una reflexión social sobre la violencia machista. Al finalizar el acto, se refirió a la actualidad deportiva y comenzó felicitándose por la trayectoria en 2019. «Hay muy pocos equipos en Europa que no hayan perdido este año y en la Liga somos el único. Es una racha extraordinaria y estamos muy contentos. Imanol nos transmite mucha fuerza y energía. Siempre hemos estado contentos con él, tanto en el Sanse como el año pasado en el primer equipo».

A pesar de su satisfacción por la reacción del equipo se muestra cauto con las opciones europeas. «Estamos en una Liga muy competitiva que lleva a que los equipos sean irregulares, porque cualquiera gana a cualquiera. Hasta el último día no se va a decidir nada. Van a ser tres meses apasionantes en los que tenemos que ir a tope. A ver si somos nosotros los que vamos a Europa. Los detalles van a ser decisivos».

Preguntado por la renovación de Zurutuza, pide tiempo para que el debarra «tome una decisión con paciencia y convencido de su futuro. Se ha ganado que la Real le espere hasta entonces. Ojalá siga con nosotros el próximo año». El presidente asegura que ningún jugador le ha transmitido el deseo de abandonar la Real en verano y cuestionado por el futuro de Theo y Willian José indica que «no ha ocurrido nada con Theo ni con Willian José. No hemos hecho siquiera una reflexión sobre ellos. Decir algo sería entrar en el terreno de las hipótesis».

Se alegra de que Rulli lo esté «haciendo fenomenal» en la portería y sobre la llegada de Remiro la próxima temporada señala que «si no renueva con el Athletic veremos si interesa a la Real. Actuaremos cuando debamos actuar. Ahora estamos concentrados en que Rulli siga así».

Asimismo se muestra esperanzado con que Illarramendi supere en los plazos previstos su lesión en el aductor derecho. «Illarra evoluciona bien. Le veo muy animado y con ganas de volver cuanto antes, porque está evolucionando bien».

Enmarcó el fichaje de Modibo Sagnan en la necesidad de «contar con centrales de futuro que sean complementarios a los que hay en casa o pueden venir. A Sagnan no le conozco ni le he visto jugar, pero los técnicos aprecian en él que le queda recorrido en la formación y que puede reforzar a lo que hay en Zubieta, casos de Pacheco, Aranbarri, Lapeña, Le Normand, Blasco...».

Obras en verano en Anoeta

Aperribay circunscribe los trabajos que se llevarán a cabo en verano en el estadio dentro de lo previsto. «Todo va según lo planificado. Con la tribuna norte no va a haber problema. La cuestión es que hasta que no termine la temporada no podemos empezar con el zócalo de la tribuna principal. Hemos hablado con LaLiga para jugar los tres primeros partidos fuera pero aún no lo hemos solicitado. Era algo que estaba contemplado en los veranos de 2018 y 2019 e incluso podríamos retrasar los trabajos en los vestuarios para descargar parte de la obra que hay que hacer este verano en la tribuna principal. Si hay que jugar previas europeas en verano lo analizaríamos en su momento. Una semana puede ser importante y no es lo mismo jugar en julio que en agosto».