Real Sociedad Aperribay: «Los positivos no han sido sorpresa, lo sabíamos desde el día 21» El debarra resta gravedad a la situación añadiendo que «alguno de los jugadores ya han dado negativo y podrán jugar el próximo partido»

Jokin Aperribay fue el primero en tomar la palabra en la presentación de Rafinha como nuevo jugador de la Real Sociedad. «Muchas gracias por venir, Rafinha, es una ilusión de la Real que una saga como la vuestra juegue aquí. Ojalá te quedes mucho tiempo en la Real, en principio son seis meses y no hay opción de compra. Rafa, te deseo que estés en la Real y que tu vida aquí sea larga, que estés a gusto con los compañeros», arrancó.

Si el propio jugador no cerró la puerta a una posible continuidad, Aperribay tampoco, es más, dio a atender que la Real quiso poner una opción de compra en el contrato. «Queríamos que viniese cuanto antes y son cosas de futuro, no lo queríamos retrasar más. El mes de enero es importante con tres competiciones por delante. Nuestra ilusión es que estuviese preparado para el primer día de enero. Luego tenemos seis meses para hablar, es cuestión de voluntad, cuando conozca la Real por dentro, hablaremos con tranquilidad. Se le da mucha importancia a esa opción, pero no sé si la tiene toda, es cuestión de voluntad», se explayó el presidente.

Su llegada cierra la puerta de otros jugadores como Robert Navarro, que baja al Sanse, aunque el debarra apostilló que «los jóvenes son muy jóvenes, pero son la esperanza de la Real. Tienen una oportunidad por delante en el segundo semestre del año con el segundo equipo. Cuando se cierre el mercado, aunque no tenemos intención de hacer más incorporaciones, Roberto dará explicaciones», deslizó.

El presidente también quiso hacer una valoración sobre los 17 positivos registrados dentro del club. «Hay muchos positivos al lado nuestro, todo el rato estás con personas que te dicen que ha tenido contacto con positivos». Arrancó con la explicación. «Tuvimos dos positivos antes de irnos de vacaciones, entre el partido del Zamora y el del Villarreal. Dos positivos sin demasiado contacto con el resto. Estábamos alerta y sabíamos que podía pasar. Los jugadores se fueron de vacaciones con sus tests para hacerse las pruebas si tenían síntomas».

Continuó diciendo que «conocíamos casi todos los positivos desde hace un tiempo y ninguno está con problemas importantes, casi todos tienen síntomas leves, están todos bien. Lo bueno es que han pasado bastantes días desde que lo cogieron e incluso alguno ha dado negativo en los antígenos de ayer lunes. Seguro que alguno puede llegar para el partido del Alavés porque han seguido entrenando en casa y te puedes ir preparando», añadió tranquilizando a la afición y al propio Imanol, que podrá contar con alguno de ellos.

En ese sentido, el debarra remarcó que «hubiese sido peor que nos hubiera pasado esta semana, que también puede pasar. No ha sido una sorpresa, conocíamos la situación desde el 20-21 de diciembre y nos hemos ido preparando, entrenando los que estaban bien. Es un mes exigente y tenemos partidos importantes».

«No nos planteamos vender a Janu»

Sobre otros nombres propios, Aperribay añadió que «no nos hemos planteado vender a Januzaj en verano. Seguimos en conversaciones y estamos tranquilos». También quiso valorar la situación del filial, que tiene siete positivos en sus filas. «Son siete positivos y pueden surgir más también, la situación del Sanse la solventaremos como podamos. Al filial le pasó lo mismo, esos dos positivos afectaron al segundo equipo. Lo malo es que tienen partido el 31, un poco antes, a ver cómo llegamos», sentenció.