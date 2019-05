Real Sociedad Aperribay: «Me parece una irresponsabilidad una Superliga europea» Imagen de archivo de Aperribay / J.M.LÓPEZ El presidente de la Real Sociedad se ha mostrado, durante su intervención, crítico con la decisión de algunos grandes clubes de apoyar una Superliga europea EFE Jueves, 30 mayo 2019, 16:39

Jokin Aperribay, presidente de la Real Sociedad, desveló este jueves algunos de los secretos de su gestión al frente del club donostiarra y dijo, mirando al futuro, que le parece una «irresponsabilidad la creación de una Superliga europea».

Aperribay, al mando del conjunto txuri-urdin desde 2008, habló de su gestión al frente del club donostiarra, que cogió en «concurso de acreedores y con una deuda que no permitía tener patrimonio neto positivo».

El dirigente guipuzcoano recordó el proceso de saneamiento de su club con la devolución integra de la deuda tras un proceso que fue «ejemplo de la implicación de la administración con una empresa en la que ganaron las dos partes». Ese crecimiento y saneamiento del club permitió a la Real Sociedad decir no a una publicidad de 2,4 millones de euros en su camiseta la última temporada.

«Nuestro proyecto entero tiene un motivo, las personas y los más jóvenes. Dijimos que no a un contrato encima de la mesa de una casa de apuestas. Para los niños los jugadores son sus ídolos y que un jugador esté diciéndole a los niños de Guipukoa que tienen que apostar o que les vean con una casa de apuestas en el pecho pensamos que no era la mejor forma de educar. No esta mal ni es ilegal, pero sí hay que tener cuidado de su uso abusivo», confesó.

Durante su intervención en el Football Benchmark Forum de KPMG, Aperribay se mostró crítico con la decisión de algunos grandes clubes de apoyar una Superliga europea. «Nos hemos pasado los últimos años hablando de la economía del fútbol y nos hemos metido en una foto en la que no contestamos ninguna pregunta», señaló. «Pediría a la FIFA y a la UEFA que parasen el proyecto y nos dijeran para qué. ¿Qué va a ganar el fútbol?, ¿y la sociedad europea?, ¿no se va a crear más distancia? Creo que perderían todos y sería el principio del fin de una economía ordenada en el fútbol», confesó.

«Pediría a los clubes grandes que hasta que no sepamos la repercusión en los clubes medios de este proyecto ni sepamos el frío que hace afuera de las competiciones europeas o no sepamos vender conjuntamente los derechos de competiciones europeas con las ligas no den un paso», declaró.

Aperribay manifestó que «el fútbol es generador de pasiones y emociones y con estas nuevas competiciones no se va a poder gestionar las emociones para crear vinculaciones en corto tiempo». «El Real Madrid y el Barcelona tienen muchos seguidores, pero hay demasiadas incógnitas para ponerla en marcha. Me parece una irresponsabilidad el proyecto», concluyó.