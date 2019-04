Aperribay y Olabe apoyan al equipo en Zubieta

El presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, el director deportivo, Roberto Olabe, y el secretario técnico, Erik Bretos, han acudido esta mañana a Zubieta a mostrar su apoyo a la plantilla de la Real tras el decepcionante empate cosechado ayer en Anoeta contra el Eibar. Los dirigentes han esperado a técnicos y jugadores en el césped del Z1 y ha habido apretón de manos, palmadas en la espalda y hasta un abarzo entre presidente y entrenador en el momento en el que Imanol Alguacil ha saltado al campo.

La presencia de la cúpula deportiva de la Real en Zubieta ha transmitido confianza y apoyo al equipo en estos complicados momentos en los que los objetivos más ambiciosos de la temporada se escapan definitivamente.

Ya en el césped, se han ejercitado los que no jugaron ayer. Imanol ha contado con once jugadoers de campo. Una alineación de un partido, no solo por el número, sino también por la calidad de los presentes. Entre ellos estaban titulares indiscutibles como Illarramendi, que ha trabajado con normalidad, y Willian José; también piezas habituales como Theo, Navas, o Pardo; y completaban el grupo Kevin, Merquelanz, Thior, Gorosabel, Bautista y Sandro, ademas de los porteros Moyá, Zubiaurre y Agirre.

Zurutuza, aparte

Estos jugadores han completado una sesión intensa, donde se han podido ver bonitos goles de William, Sandro o el propio Navas. Mientras tanto, en el Z2 se han ejercitado por separado los que siguen con algún tipo de dolencias. Moreno, Zurutuza y Guevara han empezado la semana aparte y queda por ver si alguno de ellos se puede recuperar para viajar al Camp Nou. Quien ni siquiera ha salido de los vestuarios ha sido el belga Adnan Januzaj.