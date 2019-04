Rueda de prensa Aperribay: «Tenemos un reto histórico, transformar la Real Sociedad confiando en los jóvenes» rueda de prensa sobre la renovación de David Zurutuza. / Arizmendi Jokin Aperribay ha señalado que David Zurutuza es «la conexión entre el pasado, el presente y el futuro de la Real» XABIER GARATE Miércoles, 17 abril 2019, 18:19

Jokin Aperribay ha ofrecido esta tarde una rueda de prensa con ocasión de la renovación de David Zuturuza. El presidente de la Real Sociedad, tras elogiar al segundo capital del equipo, «representante de una generación que es muy importante para nosotros, que nos llevó de segunda división a Europa». Ahondando en la idea, la ha calificado como «un reto precioso y difícil, pues es una gestión que lleva paciencia, y David Zurutuza, además de lo que nos puede dar en el campo, que será muchísimo, es la persona más adecuada para transmitir lo que es la Real a los jóvenes; es la conexión entre el pasado, el presente y el futuro de la Real».

«Debemos tener paciencia para llegar a lo más alto a medio y largo plazo, pero esto no es una excusa para justificar una temporada que no cabe duda que a todos nos hubiera gustado fuera mejor, en la que el equipo hubiera sido más consistente», ha señalado Aperribay. El presidente txuri-urdin ha calificado la presente como «una temporada muy difícil, con muchas lesiones, pero aún no ha terminado y tenemos que esforzarnos para ganar en cada minuto que nos queda por disputar».

Aperribay ha aludido en varias ocasiones a los «principios irrenunciables de la Real: esfuerzo, compromiso y autoexigencia», para mirar a medio y largo plazo con un equipo con jugadores «muy jóvenes y con mucho futuro». Incluso ha comparado a la actual plantilla con la de los años 70, con «los jugadores que recogió Elizondo, a los que enseñó a competir, y que luego Ormaetxea hizo campeones».

En este sentido ha elogiado tanto a Roberto Olabe como a Imanol Alguacil: «son las personas idóneas para acompañar a los jugadores en este tramo de su carrera deportiva, para enseñarles a vivir en el máximo compromiso y competitividad». Varias veces ha hablado Aperribay de transformación y transición. «Tenemos los mimbres para construir una gran Real Sociedad, estamos en pleno relevo generacional y en una sola temporada no se puede dar el testigo a Oyarzabal, Aritz, Zubeldi y compañía».

Aperribay ha hablado de «reto histórico» para hacer una transformación del equipo. «Confiamos en los grandísimos jugadores jóvenes que tenemos, pero debemos saber construir un equipo que sepa ganar y ganar. Hay que construir una estructura que lo permita. Hubieses sido un error histórico pensar que esos jugadores no existían y haber recurrido a jugadores de fuera más veteranos». El presidente ha afirmado que «lo importante es que la Real siga creciendo, no hay duda de que económicamente ha crecido en los últimos diez años, y también estructuralmente, pero en el plano deportivo estamos en ello».

Por el contrario el máximo dirigente realista no ha querido hablar del planteamiento de la plantilla para la próxima temporada, «pues esta no ha acabado y debemos acabar lo más alto posible».

También ha lamentado Aperribay las lesiones sufridas por los jugadores esta temporada, «en jugadores importantes y cuando mejor estaban». Sobre el partido de este sábado ante el F.C. Barcelona ha confiado en ganar: «el año pasado estuvimos cerca y debemos intentarlo de nuevo para acabar lo más arriba posible».

Para finalizar Aperribay ha señalado que las negociaciones para renovar a Raúl Navas, Aihen Muñoz y Joseba Zaldua, están avanzadas. «Las tres renovaciones están cerca», ha dicho.